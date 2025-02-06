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Кубок Испании
06 февраля 2025, 11:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:23
207
0

Модрич отметился результативным действием в трех стартовых матчах подряд

«Реал» вышел в полуфинал национального Кубка

06 февраля 2025, 11:07 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:23
207
0
Модрич отметился результативным действием в трех стартовых матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич отметился результативным действием на поле в последних матчах, в которых он выходил на поле в стартовом составе.

5 февраля состоялась встреча 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганес» и «Реал». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. «Реал» вышел в 1/2 финала соревнования.

В матчах Лиги чемпионов против РБ «Зальцбург» и «Бреста» Модрич отдал по одной результативной передаче, а во встрече с «Леганесом» в Кубке забил гол. Также Лука трижды поражал ворота соперников в своих последних девяти матчах за испанский клуб во всех турнирах - столько же, сколько в предыдущих 107 матчах.

В текущем сезоне хорват провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов во всех соревнованиях.

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Леганес Лука Модрич Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Леганес - Реал статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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