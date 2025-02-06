Модрич отметился результативным действием в трех стартовых матчах подряд
«Реал» вышел в полуфинал национального Кубка
Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич отметился результативным действием на поле в последних матчах, в которых он выходил на поле в стартовом составе.
5 февраля состоялась встреча 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганес» и «Реал». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. «Реал» вышел в 1/2 финала соревнования.
В матчах Лиги чемпионов против РБ «Зальцбург» и «Бреста» Модрич отдал по одной результативной передаче, а во встрече с «Леганесом» в Кубке забил гол. Также Лука трижды поражал ворота соперников в своих последних девяти матчах за испанский клуб во всех турнирах - столько же, сколько в предыдущих 107 матчах.
В текущем сезоне хорват провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов во всех соревнованиях.
Luka Modrić has now either scored ore assisted in each of his last three starts for Real Madrid:— Squawka (@Squawka) February 5, 2025
🅰️ vs. Salzburg
🅰️ vs. Brest
⚽ vs. Leganes
He has also now found the back of the net three times in his last nine appearances for Los Blancos across all comps, as many as in his… pic.twitter.com/LtDIVn100G
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