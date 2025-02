Модрич отметился результативным действием в трех стартовых матчах подряд

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич отметился результативным действием на поле в последних матчах, в которых он выходил на поле в стартовом составе.

5 февраля состоялась встреча 1/4 финала Кубка Испании между командами «Леганес» и «Реал». Матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:2. «Реал» вышел в 1/2 финала соревнования.

В матчах Лиги чемпионов против РБ «Зальцбург» и «Бреста» Модрич отдал по одной результативной передаче, а во встрече с «Леганесом» в Кубке забил гол. Также Лука трижды поражал ворота соперников в своих последних девяти матчах за испанский клуб во всех турнирах - столько же, сколько в предыдущих 107 матчах.

В текущем сезоне хорват провел 34 матча, забил 3 гола и отдал 6 ассистов во всех соревнованиях.

