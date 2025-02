Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может оказаться в центре неприятного скандала.

В социальных сетях сообщили, что футболист расстался со своей девушкой и начал встречаться с ее мамой.

«Проблемы начались, когда девушка Гарсии заметила, что ее мама часто навещает ее парня – защитника «Реала». Она начала подозревать их, пока не застукала их в постели», – сообщил пользователь в сети X. Футболист пока никак не комментировал эту ситуацию.

В этом сезоне Гарсия провел за мадридский клуб 17 матчей в чемпионате и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» использует ротацию в следующем матче мадридского клуба.

Real Madrid left back Fran Garcia has left his girlfriend and started a relationship with the mother of his girlfriend.

Trouble started when his girlfriend noticed her mum frequent visit to her boyfriend, Garcia. She started suspecting them until she finally caught them in bèd pic.twitter.com/ByujfE9MCC