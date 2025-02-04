Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может оказаться в центре неприятного скандала.

В социальных сетях сообщили, что футболист расстался со своей девушкой и начал встречаться с ее мамой.

«Проблемы начались, когда девушка Гарсии заметила, что ее мама часто навещает ее парня – защитника «Реала». Она начала подозревать их, пока не застукала их в постели», – сообщил пользователь в сети X. Футболист пока никак не комментировал эту ситуацию.

В этом сезоне Гарсия провел за мадридский клуб 17 матчей в чемпионате и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» использует ротацию в следующем матче мадридского клуба.