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Испания
04 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:08
2662
12

Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой

Фран Гарсия может оказаться в центре скандала

04 февраля 2025, 13:51 | Обновлено 04 февраля 2025, 14:08
2662
12
Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может оказаться в центре неприятного скандала.

В социальных сетях сообщили, что футболист расстался со своей девушкой и начал встречаться с ее мамой.

«Проблемы начались, когда девушка Гарсии заметила, что ее мама часто навещает ее парня – защитника «Реала». Она начала подозревать их, пока не застукала их в постели», – сообщил пользователь в сети X. Футболист пока никак не комментировал эту ситуацию.

В этом сезоне Гарсия провел за мадридский клуб 17 матчей в чемпионате и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» использует ротацию в следующем матче мадридского клуба.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Фран Гарсия скандал измена lifestyle
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 12
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zzg77
Бабушка следующая на очереди!!! 
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+6
pol-55
Просто більша профі.
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+3
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Lulinnha
Попробовал два персика одновременно 
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+1
Harun Bakircioğlu
Непонятно, зачем Романо прикрепил жену Лунина. Ахаха
Ответить
+1
Артур Отаманчук
Напомнило порно-фильм про красную шапочку)
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
А это не Романо, это какая-то черная подделка. В этой новости прекрасно все
Ответить
0
D. K.
Спірт уа. назвіться вже "новини гоРдона" - перед тим як знайти інфу про когось десь - перевірте її)) це тупо фейк, почитайте на інших джерелах)
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0
roman75zpr
Мир сходит с ума (
Ответить
0
MaximusOne
На нижній фотці це часом не жінка Луніна ?, якщо так, то я б на його місці почав хвилюватися)
Ответить
0
Gargantua81
мама на верхнем фото или на нижнем?
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0
contr
Маму звуть - Serhiy ! Воно латентний пі@ар і слабе на задок☝️💩
Ответить
-1
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