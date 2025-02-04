Футболист Реала расстался с девушкой и начал встречаться с ее мамой
Фран Гарсия может оказаться в центре скандала
Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может оказаться в центре неприятного скандала.
В социальных сетях сообщили, что футболист расстался со своей девушкой и начал встречаться с ее мамой.
«Проблемы начались, когда девушка Гарсии заметила, что ее мама часто навещает ее парня – защитника «Реала». Она начала подозревать их, пока не застукала их в постели», – сообщил пользователь в сети X. Футболист пока никак не комментировал эту ситуацию.
В этом сезоне Гарсия провел за мадридский клуб 17 матчей в чемпионате и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что наставник «Реала» использует ротацию в следующем матче мадридского клуба.
Real Madrid left back Fran Garcia has left his girlfriend and started a relationship with the mother of his girlfriend.— Fabrizio (@BlackFabrizioo) February 1, 2025
Trouble started when his girlfriend noticed her mum frequent visit to her boyfriend, Garcia. She started suspecting them until she finally caught them in bèd pic.twitter.com/ByujfE9MCC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт поделился мнением о возвращении Владимира на ринг
Турецкий клуб восстановил интерес к Николаю Шапаренко