Алжирский полузащитник Милана переходит в Марсель

27-летний алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер переходит на правах аренды во французский «Марсель».

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже достигли договоренности по переходу. «Милан» получит 1 миллион евро за аренду, а также включит опцию выкупа за 12 миллионов евро, которая не будет обязательной для «Марселя».

Исмаэль Беннасер стал игроком «Милана» в 2019 году. В этом сезоне он почти не выходил на поле за «россонери», проведя лишь 6 матчей.

🚨🔵⚪️ Ismael Bennacer to Olympique Marseille, here we go! 🇩🇿



Verbal agreement in place with AC Milan for €1m loan fee plus €12m buy option clause not mandatory, €3m add-ons.



Bennacer has been pushing a lot today to join OM after talks with Longoria and Benatia. pic.twitter.com/rvOSQHjdxv