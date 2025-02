Президент УАФ и экс-звезда Милана Андрей Шевченко получил награду члена Зала славы итальянского клуба перед началом матча 23-го тура Серии А между россонери и Интером (1:1).

Перед стартовым свистком на стадионе «Сан-Сиро» прошла торжественная церемония, во время которой награду украинцу вручил другой знаменитый футболист «Милана» Франко Барези. Именно он стал первым игроком, внесенным в Зал славы клуба.

В декабре «Милан» отметил трех нападающих – Марко ван Бастена, Филиппо Индзаги и Андрея Шевченко. Однако украинец не смог присутствовать на церемонии 15 декабря, поэтому награду получил только сейчас.

Шевченко выступал за «Милан» в 1999-2006 и 2008-2009 годах, проведя за клуб 322 матча и забив 175 голов. Он получил Золотой мяч, стал лучшим бомбардиром Серии A и Лиги чемпионов, выиграл Скудетто, Кубок Италии, Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

ФОТО. Шевченко получил от Милана награду для члена Зала славы

A special pre-derby moment for Sheva as he receives his @emirates Hall of Fame award 😍#Emirates #FlyBetter #MilanInter #SempreMilan pic.twitter.com/XDAeKUgvKA