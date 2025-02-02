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Чемпионат Испании
Осасуна
02.02.2025 19:30 – FT 2 : 1
Реал Сосьедад
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Испания
02 февраля 2025, 23:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:09
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0

Осасуна – Сосьедад – 2:1. Три в ряд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги

02 февраля 2025, 23:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:09
23
0
Осасуна – Сосьедад – 2:1. Три в ряд. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад».

Матч принимал Єстадио Эль Садар в Памплоне.

Хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря дублю Будимира. Для «Сосьедада» это третье поражение подряд в чемпионате.

Ла лига. 22-й тур

Осасуна – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Будимир, 34, 74 – Оскаррсон, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Реал Сосьедад).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).
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Осасуна Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Анте Будимир
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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