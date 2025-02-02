Осасуна – Сосьедад – 2:1. Три в ряд. Видео голов и обзор

В воскресенье, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад».

Матч принимал Єстадио Эль Садар в Памплоне.

Хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря дублю Будимира. Для «Сосьедада» это третье поражение подряд в чемпионате.

Ла лига. 22-й тур

Осасуна – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Будимир, 34, 74 – Оскаррсон, 90+4

Видеообзор матча: