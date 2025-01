Продолжение истории. Статистика Гави за Барселону

20-летний Гави и «Барселона» пришли к согласию о подписании нового контракта до лета 2030 года.

Свой первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2020 году и был переведен в команду U-19. Дебютный матч за основную команду «блауграны» провел 29 августа 2021 года против «Хетафе».

В составе каталонского клуба Гави принял участие в 131 матче и отметился 26 результативными действиями (9 голов + 17 ассистов). Один раз стал чемпионом Испании (2022/23) и дважды выиграл Суперкубок Испании (2022, 2024). В 2022 году стал обладателем премий Golden Boy и Копа Трофи. В ноябре 2023 года получил травму подколенного сухожилия и выбыл почти на год (348 дней). 17 сентября 2024 года впервые за долгое время вернулся на поле.

В этом сезоне испанский хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Барселона» вышла в 1/8 финала ЛЧ и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

