Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Продолжение истории. Статистика Гави за Барселону
Испания
31 января 2025, 18:10 | Обновлено 31 января 2025, 18:18
112
0

Продолжение истории. Статистика Гави за Барселону

Продолжительность нового контракта составляет 5,5 лет

31 января 2025, 18:10 | Обновлено 31 января 2025, 18:18
112
0
Продолжение истории. Статистика Гави за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

20-летний Гави и «Барселона» пришли к согласию о подписании нового контракта до лета 2030 года.

Свой первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2020 году и был переведен в команду U-19. Дебютный матч за основную команду «блауграны» провел 29 августа 2021 года против «Хетафе».

В составе каталонского клуба Гави принял участие в 131 матче и отметился 26 результативными действиями (9 голов + 17 ассистов). Один раз стал чемпионом Испании (2022/23) и дважды выиграл Суперкубок Испании (2022, 2024). В 2022 году стал обладателем премий Golden Boy и Копа Трофи. В ноябре 2023 года получил травму подколенного сухожилия и выбыл почти на год (348 дней). 17 сентября 2024 года впервые за долгое время вернулся на поле.

В этом сезоне испанский хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Барселона» вышла в 1/8 финала ЛЧ и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

По теме:
ФОТО. Порнозвезда была «разочарована» легендой Реала. Что случилось?
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Гави статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30 января 2025, 23:55 315
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 31 января 2025, 14:25 11
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка

Знак? Форвард Шахтера неожиданно подписался на соцсети чемпиона Бразилии
Футбол | 31.01.2025, 18:15
Знак? Форвард Шахтера неожиданно подписался на соцсети чемпиона Бразилии
Знак? Форвард Шахтера неожиданно подписался на соцсети чемпиона Бразилии
Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Футбол | 31.01.2025, 11:17
Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Две позиции. Суркис рассказал о трансферных целях Динамо
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Футбол | 31.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 42
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем