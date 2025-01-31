ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком

Барселона объявила о подписании нового контракта с полузащитником Гави. Договор молодого игрока теперь рассчитан до лета 2030 года.

Каталонский клуб продолжает оформлять новые соглашения с ключевыми футболистами: вчера клуб оформил контракт с Педри, а в скором времени ожидается продление Ламина Ямала.

20-летний Гави в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.