Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком
Испания
31 января 2025, 16:54 |
442
1

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком

Гави получил новый контракт

31 января 2025, 16:54 |
442
1
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Барселона объявила о подписании нового контракта с полузащитником Гави. Договор молодого игрока теперь рассчитан до лета 2030 года.

Каталонский клуб продолжает оформлять новые соглашения с ключевыми футболистами: вчера клуб оформил контракт с Педри, а в скором времени ожидается продление Ламина Ямала.

20-летний Гави в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

По теме:
ФОТО. Порнозвезда была «разочарована» легендой Реала. Что случилось?
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Клуб Ла Лиги отпустит вратаря в Мексику и заменит его украинцем
Барселона Гави Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30 января 2025, 17:50 7
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Нападающий Ромы рассмешил представительницу СМИ

Забарний будет играть на новом стадионе? Борнмут построит новый стадион
Футбол | 31 января 2025, 16:48 0
Забарний будет играть на новом стадионе? Борнмут построит новый стадион
Забарний будет играть на новом стадионе? Борнмут построит новый стадион

«Виталити Стэдиум» вмещает 11 тысяч зрителей

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31.01.2025, 06:47
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Теннис | 31.01.2025, 15:35
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31.01.2025, 08:53
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Клуби стараються зберегти своїх зірок і укладають нові контракти. Напевно там величезна клаусула. Щоб саудити дешево не купили
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 314
Футбол
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 8
Бокс
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем