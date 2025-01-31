Испания31 января 2025, 16:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с ключевым хавбеком
Гави получил новый контракт
31 января 2025, 16:54 |
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Барселона объявила о подписании нового контракта с полузащитником Гави. Договор молодого игрока теперь рассчитан до лета 2030 года.
Каталонский клуб продолжает оформлять новые соглашения с ключевыми футболистами: вчера клуб оформил контракт с Педри, а в скором времени ожидается продление Ламина Ямала.
20-летний Гави в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬. ❤️🔥 pic.twitter.com/PDQO8XVPb5— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2025
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Комментарии 1
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Клуби стараються зберегти своїх зірок і укладають нові контракти. Напевно там величезна клаусула. Щоб саудити дешево не купили
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