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Лига Европы
31 января 2025, 11:35 | Обновлено 31 января 2025, 11:57
67
0

Безумный старт. Мейну повторил достижение Руни в еврокубках за МЮ

В матче против ФКСБ англичанин принял участие в обоих голах «красных дьяволов»

31 января 2025, 11:35 | Обновлено 31 января 2025, 11:57
67
0
Безумный старт. Мейну повторил достижение Руни в еврокубках за МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Кобби Мейну стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2004 года, который забил и отдал голевую передачу в своем первом матче в стартовом составе в крупном европейском турнире.

30 января состоялась встреча 8-го тура ЛЕ между командами ФКСБ и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Далот и Мейну забили по одному голу.

Последний раз подобным достижением в сентябре 2004 года отметился Уэйн Руни, который в матче против «Фенербахче» оформил гол и результативную передачу.

В текущей кампании Лиги Европы Кобби провел три матча, забил гол и отдал ассист. «Манчестер Юнайтед» расположился на третьем месте в турнирной таблице соревнования (5 побед, 3 ничьи, 0 поражений) и вышел в 1/8 финала.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест Кобби Мейну статистика Уэйн Руни
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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