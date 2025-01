Безумный старт. Мейну повторил достижение Руни в еврокубках за МЮ

Кобби Мейну стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2004 года, который забил и отдал голевую передачу в своем первом матче в стартовом составе в крупном европейском турнире.

30 января состоялась встреча 8-го тура ЛЕ между командами ФКСБ и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0. Далот и Мейну забили по одному голу.

Последний раз подобным достижением в сентябре 2004 года отметился Уэйн Руни, который в матче против «Фенербахче» оформил гол и результативную передачу.

В текущей кампании Лиги Европы Кобби провел три матча, забил гол и отдал ассист. «Манчестер Юнайтед» расположился на третьем месте в турнирной таблице соревнования (5 побед, 3 ничьи, 0 поражений) и вышел в 1/8 финала.

2004 - Kobbie Mainoo is the first Manchester United player to score and assist a goal on his first major European start since Wayne Rooney in September 2004 against Fenerbahçe. Entrance. pic.twitter.com/F6U3kdnn4u