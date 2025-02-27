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  4. Готовят большой обмен. Манчестер Юнайтед и Наполи обменяются форвардами
Англия
27 февраля 2025, 23:25 |
604
0

Готовят большой обмен. Манчестер Юнайтед и Наполи обменяются форвардами

Англичане готовы дать за Виктора Осимхена Расмуса Хойлунда и 40 миллионов

27 февраля 2025, 23:25 |
604
0
Готовят большой обмен. Манчестер Юнайтед и Наполи обменяются форвардами
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Наполи» готовят на лето обмен своими форвардами, сообщает издание Calcio Mercato.

Как сообщается, «красные дьяволы» намерены предложить кампанийцам за Витора Осимхена Расмуса Хойлунда и 40 миллионов евро. Датский форвард не убедил главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима, который недоволен многими игроками своей команды. «Наполи» интересовался Хойлундом до переезда его в чемпионат Англии.

Виктор Осимхен сейчас находится в аренде в турецком «Галатасарае» в составе которого в общей сложности во всех турнирах сыграл 26 матчей, забил двадцать голов и сделал пять результативных ворот.

Расмус Хойлунд в составе «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне в общей сложности во всех турнирах сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что контракт с «Манчестер Юнайтед» отказался подписывать бразильский защитник Карлос Каземиро.

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Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Расмус Хойлунд трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Шарадкин Источник: Calciomercato
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