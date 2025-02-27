Каземиро отказался подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед

33-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался идти на встречу клубу и отклонил новое соглашение, которое предусматривало существенное снижение заработной платы.

Об этом сообщает издание TeamTalk.

Сейчас бразилец получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом, но на других финансовых условиях. Однако Каземиро отклонил предложенное соглашение.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2026 года, после чего он станет свободным агентом.