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  4. Каземиро отказался подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед
Англия
27 февраля 2025, 20:05 |
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0

Каземиро отказался подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед

Футболист не желает идти на уменьшение заработной платы

27 февраля 2025, 20:05 |
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0
Каземиро отказался подписывать новый контракт с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро отказался идти на встречу клубу и отклонил новое соглашение, которое предусматривало существенное снижение заработной платы.

Об этом сообщает издание TeamTalk.

Сейчас бразилец получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом, но на других финансовых условиях. Однако Каземиро отклонил предложенное соглашение.

Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2026 года, после чего он станет свободным агентом.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Каземиро продление контракта свободный агент
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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