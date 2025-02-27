Аморим пояснил, как удаление Доргу повлияло на игру МЮ против Ипсвича в АПЛ
Португальский специалист поблагодарил фанатов манчестерского клуба
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями от победы своей команды в матче против Ипсвича в 27 туре АПЛ.
«Мы контролировали игру, с первых минут я почувствовал, что игроки стараются, и нам удалось забить два гола.
Удаление немного изменило ход игры, но поддержка болельщиков очень помогла, мы полностью заслужили три очка. Бывают по-настоящему трудные моменты, но это нормально в любой профессии, нужно их пережить», – сказал португалец.
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 27 сыгранных матчей.
На нашем сайте доступен обзор матча Манчестер Юнайтед – Ипсвич.
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