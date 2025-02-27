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  4. Аморим пояснил, как удаление Доргу повлияло на игру МЮ против Ипсвича в АПЛ
Англия
27 февраля 2025, 10:22 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:27
86
1

Аморим пояснил, как удаление Доргу повлияло на игру МЮ против Ипсвича в АПЛ

Португальский специалист поблагодарил фанатов манчестерского клуба

27 февраля 2025, 10:22 | Обновлено 27 февраля 2025, 10:27
86
1
Аморим пояснил, как удаление Доргу повлияло на игру МЮ против Ипсвича в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился эмоциями от победы своей команды в матче против Ипсвича в 27 туре АПЛ.

«Мы контролировали игру, с первых минут я почувствовал, что игроки стараются, и нам удалось забить два гола.

Удаление немного изменило ход игры, но поддержка болельщиков очень помогла, мы полностью заслужили три очка. Бывают по-настоящему трудные моменты, но это нормально в любой профессии, нужно их пережить», – сказал португалец.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 14 строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 27 сыгранных матчей.

На нашем сайте доступен обзор матча Манчестер Юнайтед – Ипсвич.

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Рубен Аморим Патрик Доргу Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Ипсвич
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Saar
Пояснив: МЮ- лайно, а коли вилучили Доргу, взагалі, став лайновим дном.
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