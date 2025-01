Торино работает над арендой лидера Северной Македонии. Он забивал Украине

Представитель Серии А «Торино» в ближайшее время оформит аренду лидера сборной Македонии и игрока «РБ Лейпциг» Элифа Элмаса.

Отмечается, что футболист присоединится к туринскому коллективу к концу текущего сезона. К тому же в договоре будет прописана опция выкупа контракта полузащитника.

Несмотря на сплетни о заинтересованности со стороны «Валенсии», Элмас решил вернуться в Италию, где представлял цвета «Наполи».

Летом 2024 года Элиф стал игроком немецкого клуба «РБ Лейпциг», за который успел отыграть всего 22 поединка. На счету футболиста всего одна голевая передача в Кубке Германии.

