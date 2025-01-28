Тяжелый полет «шмелей»: 5 причин провального сезона Боруссии
Выделяем ключевые проблемы дортмундского клуба
Шестимесячное пребывание Нури Шахина на посту главного тренера дортмундской «Боруссии» закончилось поражением в матче Лиги чемпионов против «Болоньи» со счетом 1:2. Это была последняя неудача в сезоне, который, по сути, так и не начался для финалистов ЛЧ.
Место в середине турнирной таблицы Бундеслиги – явно не то, на что рассчитывали «шмели» перед началом сезона. К этому моменту кампании «черно-желтые» должны бороться с «Баварией» и «Байером», а не с «Вердером» и «Фрайбургом». Но результат получается именно таким. Далее рассмотрим причины провального сезона «Боруссии».
Тревожное начало года
У «Боруссии» были проблемы на протяжении всего сезона, но в начале этого года они усугубились. В пяти матчах во всех турнирах «шмели» набрали всего одно очко и впервые начали год с трех подряд поражений в Бундеслиге. В последний раз такое случалось еще 7 лет назад под руководством Петера Боша.
Характер поражений добавил дополнительные причины для беспокойства, поскольку «Байер» и «Хольштайн» обыграли «черно-желтых» в двух матчах подряд сразу после зимнего перерыва. В обеих играх «Боруссия» пропустила по 3 гола уже в первом тайме. «Шмели» смогли забить дважды в ответ в каждой игре, но не смогли избежать поражений.
Затем последовало поражение со счетом 0:2 от «Айнтрахта», а потом «черно-желтые» проиграли еще и «Болонье» в Лиге чемпионов. Начав 2025-й год на шестом месте в Бундеслиге и всего в двух очках от первой четверки, «Боруссия» опустились на 11-е место и теперь находится в шести баллах от зоны ЛЧ. Всего за две недели «шмели» значительно усложнили себе жизнь на всю оставшуюся часть сезона.
Провал Шахина
Была надежда, что назначение Шахина прошлым летом после ухода Эдина Терзича позволит Дортмунду продолжать погоню за трофеями на национальном и международном уровне, но этого не произошло. Цифры, стоящие за коротким сроком полномочий экс-игрока «Боруссии», не слишком хороши.
После 19 матчей Бундеслиги «шмели» набрал всего 26 очков — это их самый низкий результат на данном этапе сезона за последние 10 лет. Шахин «превзошел» Петера Штегера, который выиграл всего 9 из своих первых 18 матчей в лиге в сезоне 2017/18. Самое ужасное, что он набирал всего 1,4 очка за матч в чемпионате Германии.
Худший результат показывал лишь Томась Долль, которого уволили в 2008-м году после того, как он набирал всего 1,3 очка за игру. Специалист покинул клуб после того, как команда завершила сезон 2007/08 на 13-м месте — это самая низкая позиция «черно-желтых» в 21-м веке. Таким образом, можно понять, почему руководство «Боруссии» решило поискать нового тренера посреди сезона.
Отсутствие стабильности
При Шахине были и позитивные моменты. Особенно выделяются победа со счетом 7:1 над «Селтиком» в Лиге чемпионов и триумф над «Лейпцигом» (2:1), но «Боруссия» была слишком нестабильной, чередуя победы с поражениями, а успехи – с провалами. Отсутствие последовательности приводило к тому, что «шмели» часто не могли поддерживать высокий уровень выступлений на протяжении 90 минут.
Только «Байер» в текущем сезоне Бундеслиги терял очки в большем количестве матчей, ведя в счете (5), чем «Боруссия» (4). Новому тренеру «черно-желтых» нужно в первую очередь вернуть команде стабильность, в противном случае улучшение результатов вряд ли произойдет в ближайшее время.
Слабые результаты на выезде
Форма «Боруссии» на домашнем стадионе была достойной — только 4 команды Бундеслиги показали лучший результат на своем поле, в то время как «Байер» и «Барселона» — единственные команды, которые покинули Дортмунд с тремя очками в этой кампании. Однако это резко контрастирует с проблемами «шмелей» на выезде.
Аутсайдеры Бундеслиги «Хольштайн» и «Бохум» — единственные команды в высшем дивизионе, которые набрали меньше очков на выезде, чем «черно-желтые» с их пятью баллами. Виктория со счетом 3:1 над «Вольфсбургом» в последнем матче 2024 года – их единственная выездная победа в текущем сезоне чемпионата Германии. Это худший результат «Боруссии» с кампании 2014/15, когда она набрала 4 очка на выезде в первых девяти матчах.
Проблемы на обеих сторонах поля
У «шмелей» наблюдаются проблемы как в атаке, так и в обороне. На бумаге их 34 забитых гола выглядят не так уж и плохо, учитывая, что это шестой по величине показатель в Бундеслиге в этом сезоне. Они также нанесли пятое по величине количество ударов (233). Но это также самый низкий показатель результативности «черно-желтых» на данном отрезке сезона за последние 10 лет.
Серу Гирасси и Джейми Гиттенс забили 8 и 7 мячей в Бундеслиге соответственно и, но Максимилиан Байер идет следующим в списке лучших бомбардиров «Боруссии» лишь с тремя голами. «Шмели», похоже, страдают от недостатка уверенности, и травмы таких игроков, как Карим Адейеми — автора хет-трика в матче против «Селтика» — не улучшили их положение.
В обороне ситуация еще более напряженная. «Черно-желтые» пропустили 33 гола в текущем сезоне Бундеслиги. Это не наихудший показатель среди всех команд, но худший для «Боруссии» с сезона 2007/08. «Черно-желтые» входят в тройку лучших команд чемпионата Германии по наименьшему количеству ударов, допущенным по своим воротам. Но каждый шестой удар достигает цели – это пугающее соотношение.
В прошлом Грегор Кобель мог отразить любую опасность, когда линия обороны давала сбой, но и он не может достичь прежних высот — его процент сэйвов (61%) является самым низким показателем с момента дебютного сезона в «Хоффенхайме» (57%). Ну и снова травмы. Нико Шлоттербек по большей части был единственным стабильным игроком в обороне, поэтому постоянные перестановки в защите не способствовали ее укреплению. Очевидно, что у нового тренера «Боруссии» будет много работы. Но поскольку осталось почти полсезона, все еще есть время, чтобы изменить ситуацию.
Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Bundesliga
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