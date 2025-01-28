Тяжелый полет «шмелей»: 5 причин провального сезона Боруссии

Шестимесячное пребывание Нури Шахина на посту главного тренера дортмундской «Боруссии» закончилось поражением в матче Лиги чемпионов против «Болоньи» со счетом 1:2. Это была последняя неудача в сезоне, который, по сути, так и не начался для финалистов ЛЧ.

Место в середине турнирной таблицы Бундеслиги – явно не то, на что рассчитывали «шмели» перед началом сезона. К этому моменту кампании «черно-желтые» должны бороться с «Баварией» и «Байером», а не с «Вердером» и «Фрайбургом». Но результат получается именно таким. Далее рассмотрим причины провального сезона «Боруссии».

Тревожное начало года

У «Боруссии» были проблемы на протяжении всего сезона, но в начале этого года они усугубились. В пяти матчах во всех турнирах «шмели» набрали всего одно очко и впервые начали год с трех подряд поражений в Бундеслиге. В последний раз такое случалось еще 7 лет назад под руководством Петера Боша.

Характер поражений добавил дополнительные причины для беспокойства, поскольку «Байер» и «Хольштайн» обыграли «черно-желтых» в двух матчах подряд сразу после зимнего перерыва. В обеих играх «Боруссия» пропустила по 3 гола уже в первом тайме. «Шмели» смогли забить дважды в ответ в каждой игре, но не смогли избежать поражений.

Затем последовало поражение со счетом 0:2 от «Айнтрахта», а потом «черно-желтые» проиграли еще и «Болонье» в Лиге чемпионов. Начав 2025-й год на шестом месте в Бундеслиге и всего в двух очках от первой четверки, «Боруссия» опустились на 11-е место и теперь находится в шести баллах от зоны ЛЧ. Всего за две недели «шмели» значительно усложнили себе жизнь на всю оставшуюся часть сезона.

Провал Шахина

Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Была надежда, что назначение Шахина прошлым летом после ухода Эдина Терзича позволит Дортмунду продолжать погоню за трофеями на национальном и международном уровне, но этого не произошло. Цифры, стоящие за коротким сроком полномочий экс-игрока «Боруссии», не слишком хороши.

После 19 матчей Бундеслиги «шмели» набрал всего 26 очков — это их самый низкий результат на данном этапе сезона за последние 10 лет. Шахин «превзошел» Петера Штегера, который выиграл всего 9 из своих первых 18 матчей в лиге в сезоне 2017/18. Самое ужасное, что он набирал всего 1,4 очка за матч в чемпионате Германии.

Худший результат показывал лишь Томась Долль, которого уволили в 2008-м году после того, как он набирал всего 1,3 очка за игру. Специалист покинул клуб после того, как команда завершила сезон 2007/08 на 13-м месте — это самая низкая позиция «черно-желтых» в 21-м веке. Таким образом, можно понять, почему руководство «Боруссии» решило поискать нового тренера посреди сезона.

Отсутствие стабильности

При Шахине были и позитивные моменты. Особенно выделяются победа со счетом 7:1 над «Селтиком» в Лиге чемпионов и триумф над «Лейпцигом» (2:1), но «Боруссия» была слишком нестабильной, чередуя победы с поражениями, а успехи – с провалами. Отсутствие последовательности приводило к тому, что «шмели» часто не могли поддерживать высокий уровень выступлений на протяжении 90 минут.

Только «Байер» в текущем сезоне Бундеслиги терял очки в большем количестве матчей, ведя в счете (5), чем «Боруссия» (4). Новому тренеру «черно-желтых» нужно в первую очередь вернуть команде стабильность, в противном случае улучшение результатов вряд ли произойдет в ближайшее время.

Слабые результаты на выезде

Форма «Боруссии» на домашнем стадионе была достойной — только 4 команды Бундеслиги показали лучший результат на своем поле, в то время как «Байер» и «Барселона» — единственные команды, которые покинули Дортмунд с тремя очками в этой кампании. Однако это резко контрастирует с проблемами «шмелей» на выезде.

Аутсайдеры Бундеслиги «Хольштайн» и «Бохум» — единственные команды в высшем дивизионе, которые набрали меньше очков на выезде, чем «черно-желтые» с их пятью баллами. Виктория со счетом 3:1 над «Вольфсбургом» в последнем матче 2024 года – их единственная выездная победа в текущем сезоне чемпионата Германии. Это худший результат «Боруссии» с кампании 2014/15, когда она набрала 4 очка на выезде в первых девяти матчах.

Проблемы на обеих сторонах поля

Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси забил 8 голов в Бундеслиге

У «шмелей» наблюдаются проблемы как в атаке, так и в обороне. На бумаге их 34 забитых гола выглядят не так уж и плохо, учитывая, что это шестой по величине показатель в Бундеслиге в этом сезоне. Они также нанесли пятое по величине количество ударов (233). Но это также самый низкий показатель результативности «черно-желтых» на данном отрезке сезона за последние 10 лет.

Серу Гирасси и Джейми Гиттенс забили 8 и 7 мячей в Бундеслиге соответственно и, но Максимилиан Байер идет следующим в списке лучших бомбардиров «Боруссии» лишь с тремя голами. «Шмели», похоже, страдают от недостатка уверенности, и травмы таких игроков, как Карим Адейеми — автора хет-трика в матче против «Селтика» — не улучшили их положение.

В обороне ситуация еще более напряженная. «Черно-желтые» пропустили 33 гола в текущем сезоне Бундеслиги. Это не наихудший показатель среди всех команд, но худший для «Боруссии» с сезона 2007/08. «Черно-желтые» входят в тройку лучших команд чемпионата Германии по наименьшему количеству ударов, допущенным по своим воротам. Но каждый шестой удар достигает цели – это пугающее соотношение.

В прошлом Грегор Кобель мог отразить любую опасность, когда линия обороны давала сбой, но и он не может достичь прежних высот — его процент сэйвов (61%) является самым низким показателем с момента дебютного сезона в «Хоффенхайме» (57%). Ну и снова травмы. Нико Шлоттербек по большей части был единственным стабильным игроком в обороне, поэтому постоянные перестановки в защите не способствовали ее укреплению. Очевидно, что у нового тренера «Боруссии» будет много работы. Но поскольку осталось почти полсезона, все еще есть время, чтобы изменить ситуацию.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Bundesliga