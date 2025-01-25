Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд
В игре против «Челси» Фил отметился голом
25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан». Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.
Впервые в своей профессиональной карьере Фоден забивает гол в четырех поединках АПЛ подряд («Вест Хэм», «Брентфорд», «Ипсвич», «Челси»). В последних четырех матчах Премьер-лиги Фил отметился шестью забитыми мячами.
В текущем розыгрыше АПЛ английский игрок провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. «Манчестер Сити» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
Phil Foden has scored in four consecutive Premier League games for the first time in his career.— Squawka (@Squawka) January 25, 2025
⚽ vs. West Ham
⚽⚽ vs. Brentford
⚽⚽ vs. Ipswich
⚽ vs. Chelsea
He is well and truly back. 💪 pic.twitter.com/2cgnsUNSXk
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