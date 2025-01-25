Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд
Англия
25 января 2025, 23:04 | Обновлено 25 января 2025, 23:34
111
0

Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд

В игре против «Челси» Фил отметился голом

25 января 2025, 23:04 | Обновлено 25 января 2025, 23:34
111
0
Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан». Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Впервые в своей профессиональной карьере Фоден забивает гол в четырех поединках АПЛ подряд («Вест Хэм», «Брентфорд», «Ипсвич», «Челси»). В последних четырех матчах Премьер-лиги Фил отметился шестью забитыми мячами.

В текущем розыгрыше АПЛ английский игрок провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. «Манчестер Сити» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

По теме:
Салах стал вторым самым результативным иностранным игроком в истории АПЛ
«Не лучшее начало». Гвардиола отреагировал на ляп 40-миллионного новичка
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Фил Фоден Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Футбол | 25 января 2025, 23:10 0
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура АПЛ

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25 января 2025, 14:21 9
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»

Очень «смешной» юмор первой ракетки после фиаско в финале Australian Open 2025

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25.01.2025, 03:07
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 14:35
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Бокс | 25.01.2025, 18:48
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open
24.01.2025, 09:45
Теннис
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем