Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд

25 января в рамках 23-го тура английского чемпионата состоялась встреча между командами «Манчестер Сити» и «Челси». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу «горожан». Забитыми мячами отметились Нони Мадуэке, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанд и Фил Фоден.

Впервые в своей профессиональной карьере Фоден забивает гол в четырех поединках АПЛ подряд («Вест Хэм», «Брентфорд», «Ипсвич», «Челси»). В последних четырех матчах Премьер-лиги Фил отметился шестью забитыми мячами.

В текущем розыгрыше АПЛ английский игрок провел 18 матчей, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. «Манчестер Сити» располагается на четвертом месте в таблице чемпионата (12 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

