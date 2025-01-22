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Лига чемпионов
22 января 2025, 18:24 | Обновлено 22 января 2025, 18:49
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1

Рафинья забил самый поздний победный гол Барселоны с сезона 2003/04

В матче против «Бенфики» бразилец забил победный мяч на 95-й минуте встречи

22 января 2025, 18:24 | Обновлено 22 января 2025, 18:49
185
1
Рафинья забил самый поздний победный гол Барселоны с сезона 2003/04
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялся поединок между командами «Бенфика» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4. Забитыми мячами отметились Павлидис (хет-трик), Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Гарсия и Рафинья (дубль).

Второй гол Рафиньи в конце матча стал самым поздним победным мячом «Барселоны» во всех турнирах с сезона 2003/04 (95:08). Также бразилец принял участие в 10 голах «каталонцев» в Лиге чемпионов (8 голов, 2 ассиста), что является лучшим показателем в текущем розыгрыше еврокубка.

Бразилец занимает второе место в Лиге чемпионов по количеству забитых мячей (8), а его команда располагается на второй строчке в турнирной таблице.

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Рафинья Диас Барселона Бенфика Бенфика - Барселона Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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antt
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