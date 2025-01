Рафинья забил самый поздний победный гол Барселоны с сезона 2003/04

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялся поединок между командами «Бенфика» и «Барселона». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4. Забитыми мячами отметились Павлидис (хет-трик), Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Гарсия и Рафинья (дубль).

Второй гол Рафиньи в конце матча стал самым поздним победным мячом «Барселоны» во всех турнирах с сезона 2003/04 (95:08). Также бразилец принял участие в 10 голах «каталонцев» в Лиге чемпионов (8 голов, 2 ассиста), что является лучшим показателем в текущем розыгрыше еврокубка.

Бразилец занимает второе место в Лиге чемпионов по количеству забитых мячей (8), а его команда располагается на второй строчке в турнирной таблице.

10 - Raphinha has been involved in more UEFA Champions League goals than any other player this season (10 – 8 goals, 2 assists), while his second goal this evening (95:08) was Barcelona’s latest winning goal on record (since 2003-04) in the competition. Relentless. pic.twitter.com/H8Zax3L7Th