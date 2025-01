Гвардиола повторил уникальное достижение Венгера в АПЛ

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялся матч между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

В этом матче Жузеп Гвардиола повторил достижение Арсена Венгера: его команда в 13 матчах забивала 6 или более голов в рамках чемпионата. Такой же показатель имеет «Арсенал» под руководством Венгера. Выше в этом рейтинге только Алекс Фергюсон, чья команда («Манчестер Юнайтед») забивала 6+ голов в 14 матчах.

В английской лиге подопечные Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

Most times a manager has seen his side score 6+ goals in a Premier League game in the competition’s history:



◎ 14 - Sir Alex Ferguson

◎ 13 - Arsene Wenger

◉ 13 - Pep Guardiola



Pep is coming for another Fergie record. 👀 pic.twitter.com/SzS2fqL0uR