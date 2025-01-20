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  4. Гвардиола повторил уникальное достижение Венгера в АПЛ
Англия
20 января 2025, 21:24 |
355
0

Гвардиола повторил уникальное достижение Венгера в АПЛ

«Манчестер Сити» 13-й раз забил 6+ голов в матче Премьер-лиги под руководством Жузепа

20 января 2025, 21:24 |
355
0
Гвардиола повторил уникальное достижение Венгера в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялся матч между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.

В этом матче Жузеп Гвардиола повторил достижение Арсена Венгера: его команда в 13 матчах забивала 6 или более голов в рамках чемпионата. Такой же показатель имеет «Арсенал» под руководством Венгера. Выше в этом рейтинге только Алекс Фергюсон, чья команда («Манчестер Юнайтед») забивала 6+ голов в 14 матчах.

В английской лиге подопечные Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Арсен Венгер Алекс Фергюсон
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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