Гвардиола повторил уникальное достижение Венгера в АПЛ
«Манчестер Сити» 13-й раз забил 6+ голов в матче Премьер-лиги под руководством Жузепа
19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Портмен Роуд» состоялся матч между командами «Ипсвич» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 6:0. Забитыми мячами отметились Фил Фоден (дубль), Матео Ковачич, Жереми Доку, Эрлинг Холанд и Джеймс Макати.
В этом матче Жузеп Гвардиола повторил достижение Арсена Венгера: его команда в 13 матчах забивала 6 или более голов в рамках чемпионата. Такой же показатель имеет «Арсенал» под руководством Венгера. Выше в этом рейтинге только Алекс Фергюсон, чья команда («Манчестер Юнайтед») забивала 6+ голов в 14 матчах.
В английской лиге подопечные Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений).
Most times a manager has seen his side score 6+ goals in a Premier League game in the competition’s history:— Squawka (@Squawka) January 19, 2025
◎ 14 - Sir Alex Ferguson
◎ 13 - Arsene Wenger
◉ 13 - Pep Guardiola
Pep is coming for another Fergie record. 👀 pic.twitter.com/SzS2fqL0uR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло отметил только игроков атакующей линии
Мирон Богданович не считает потерю Бущана для киевлян весомой