Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 12:16 |
Ващук назвал главную проблему Динамо: «Сегодня ребятам надо...»

Владислав заявил, что футболисты плохо готовы функционально

ФК Динамо Киев. Владислав Ващук

Бывший защитник киевского Динамо Владислав Ващук рассказал, в чем проблема нынешнего состава бело-синих. Футболист сравнил этот состав с игроками своего периода.

– В первую очередь хотел бы сказать за то «Динамо», которое сделал Лобановский, и те годы, которые там 75-й, они нарабатывали футбольную историю «Динамо», потом 86-й, потом 95-й. Все время мы нарабатывали, зарплата росла, росла, то если оно было 500 долларов, потом оно 1000. И сегодня уже пришло, когда ребята еще не играли в футбол, они уже, можно сказать, сразу получают недостаточно большой контракт. Если мы там за него дрались, они уже сегодня получают.

То, что, например, когда раньше играл, говорил там Михайличенко, там Демьяненко говорит: «Как вы бегаете? Мы бегали вообще там еще больше. У вас там половина чего…» Это сегодняшнее «Динамо», мне кажется, вообще не бегает, например, на сборах и все остальное.

Я вижу, что интенсивности нет, скоростно-силовой нет. То есть ощущение, что все забыли, что есть тренажерный зал, есть какие-то вещи для самоуверенности и двигаться в направлении, например Европы, сборной, всего прочего. То есть такие ощущения.

Сегодня ребятам нужно... Все очень умными, очень способными, чтобы делать «Динамо» лучше, но им нужно дать «пиндюрину» в физическом плане. И дальше кто выживет – тот заиграет. Кто не выживет – простите, как раньше было: выжил – ты играешь, не выжил – ты не играешь. Да, наверное, нужно сделать. Мне так кажется.

На высоком уровне, если хочешь играть, надо там раза три-четыре, если не пять, прорыгаться, чтобы что-то добиться, скажем так. Мы через это прошли. Перед нами ребята тоже прошли. А почему они не проходят? На комфортабельном аэроплане ты не сможешь долететь туда, куда хочешь.

Когда мы выходили, мы все время должны выиграть. Выиграть в юноше, потом оно перешло в дубль, затем в первую команду. Сегодня они выходят, они там где-то «ожидают», где-то переживают, а может что-то не так бы. У нас такого не было. У нас была сразу уверенность, что мы должны выиграть и все сделать для этого. А вот это, если бы, а может, там – такого же не было, – сказал Ващук.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Владислав Ващук Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
