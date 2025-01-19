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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
19.01.2025 18:30 – FT 0 : 6
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 21:23 | Обновлено 19 января 2025, 21:35
827
0

Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6. Дубль Фодена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 22-го тура АПЛ

19 января 2025, 21:23 | Обновлено 19 января 2025, 21:35
827
0
Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6. Дубль Фодена. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 18:30 состоялся матч 22-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 6:0.

Команды встречались на стадионе Портмен Роуд в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль Фила Фодена и гол Матео Ковачича обеспечили преимущество Манчестера Сити в первом тайме (3:0).

Ман Сити продолжил издеваться над Ипсвичем во втором тайме – забили Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Джеймс Макати. Счет стал 6:0.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Челси, Борнмут (по 37), Астон Вилла (36).

АПЛ. 22-й тур, 19 января

Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6

Голы: Фоден, 27, 42, Ковачич, 30, Доку, 49, Холанд, 57, Макати, 69

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Макати (Манчестер Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ковачич (Манчестер Сити).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Фил Фоден Матео Ковачич Жереми Доку Эрлинг Холанд Джеймс Макати
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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