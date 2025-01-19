Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6. Дубль Фодена. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 22-го тура АПЛ
19 января в 18:30 состоялся матч 22-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ипсвич Таун» со счетом 6:0.
Команды встречались на стадионе Портмен Роуд в Ипсвиче.
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Дубль Фила Фодена и гол Матео Ковачича обеспечили преимущество Манчестера Сити в первом тайме (3:0).
Ман Сити продолжил издеваться над Ипсвичем во втором тайме – забили Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Джеймс Макати. Счет стал 6:0.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (50 очков), Арсенал, Ноттингем Форест (по 44), Ман Сити, Ньюкасл (по 38), Челси, Борнмут (по 37), Астон Вилла (36).
АПЛ. 22-й тур, 19 января
Ипсвич – Манчестер Сити – 0:6
Голы: Фоден, 27, 42, Ковачич, 30, Доку, 49, Холанд, 57, Макати, 69
Видео голов и обзор матча
События матча
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