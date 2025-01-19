В воскресенье, 19 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» приедет в гости в «Ипсвич».

Местом проведения поединка станет стадион «Портмен Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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