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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
19.01.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 13:56 |
53
0

Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 января в 18:30 матч чемпионата Англии

19 января 2025, 13:56 |
53
0
Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ипсвич – Манчестер Сити

В воскресенье, 19 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» приедет в гости в «Ипсвич».

Местом проведения поединка станет стадион «Портмен Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ипсвич – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Манчестер Сити Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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