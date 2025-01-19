19.01.2025 18:30 - : -
Англия19 января 2025, 13:56 |
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Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 января в 18:30 матч чемпионата Англии
19 января 2025, 13:56 |
53
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В воскресенье, 19 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» приедет в гости в «Ипсвич».
Местом проведения поединка станет стадион «Портмен Роуд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Ипсвич – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ипсвич – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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