Все налаживается? Гвардиола прокомментировал разгром Ипсвича
В 22-м туре АПЛ «горожане» обыграли соперника со счетом 6:0
Тренер действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о погроме над «Ипсвичем» в 22-м туре АПЛ (6:0).
«Все было действительно хорошо. Мы были очень агрессивны, и с мячом мы были быстрее, мудрее в решениях, которые нам приходилось принимать. Самое важное сегодня – это результат по понятным причинам.
Мы поняли, что когда мы делаем все правильно, мы можем соревноваться и быть командой, которая нам нравится. Надеюсь, игроки это почувствуют. В последнее время мы много говорили о том, что нам не хватало. Тем более, что у нас не было многих игроков.
Иметь Рубена Диаша в команде – это здорово. Фил не был там первые два-три месяца. Когда он улыбается каждый день, то любая игра – это точно два или три гола. Кевина не было в прошлом сезоне, но теперь он играет на уровне.
Шаг за шагом, надеюсь, больше игроков смогут вернуться, мы сможем быть более последовательными и показывать такие выступления чаще, потому что до сих пор в этом сезоне мы этого не делали», – высказался Гвардиола.
В турнирной таблице «горожане» всего лишь четвертые, имея в активе 38 зачетных баллов.
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