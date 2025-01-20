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20 января 2025, 02:50 | Обновлено 20 января 2025, 08:13
468
0

Все налаживается? Гвардиола прокомментировал разгром Ипсвича

В 22-м туре АПЛ «горожане» обыграли соперника со счетом 6:0

20 января 2025, 02:50 | Обновлено 20 января 2025, 08:13
468
0
Все налаживается? Гвардиола прокомментировал разгром Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о погроме над «Ипсвичем» в 22-м туре АПЛ (6:0).

«Все было действительно хорошо. Мы были очень агрессивны, и с мячом мы были быстрее, мудрее в решениях, которые нам приходилось принимать. Самое важное сегодня – это результат по понятным причинам.

Мы поняли, что когда мы делаем все правильно, мы можем соревноваться и быть командой, которая нам нравится. Надеюсь, игроки это почувствуют. В последнее время мы много говорили о том, что нам не хватало. Тем более, что у нас не было многих игроков.

Иметь Рубена Диаша в команде – это здорово. Фил не был там первые два-три месяца. Когда он улыбается каждый день, то любая игра – это точно два или три гола. Кевина не было в прошлом сезоне, но теперь он играет на уровне.

Шаг за шагом, надеюсь, больше игроков смогут вернуться, мы сможем быть более последовательными и показывать такие выступления чаще, потому что до сих пор в этом сезоне мы этого не делали», – высказался Гвардиола.

В турнирной таблице «горожане» всего лишь четвертые, имея в активе 38 зачетных баллов.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Ипсвич чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Манчестер Сити
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