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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
19.01.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
19 января 2025, 08:24 | Обновлено 19 января 2025, 08:25
65
0

Ипсвич Таун – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 января в 18:30 по Киеву

19 января 2025, 08:24 | Обновлено 19 января 2025, 08:25
65
0
Ипсвич Таун – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

19 января на «Портмен Роуд» пройдет матч 20го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ипсвич Таун

Команда в свое время добиралась до самых громких успехов. Но давно уже не напоминала о себе, более того, казалось, совсем утонула в болоте низких лиг Англии. Все изменилось при Маккенне, при котором трактористы настолько прибавили, что, наконец-то вернувшись в Чемпионшип в 2023-м, новичок там стал вторым. Обеспечив таким образом себе второй подъем кряду, клуб прекрасно понимал, что уже просто сохранить прописку будет успехом. И ради повышения шансов на это летом не жалели денег на футболистов, от Мурича и до Дилэпа. Но все же и правда идет крайне непростая борьба за выживание. В кубке с Бристоль Роверс при этом выиграли, причем уверенно. Но в прошлом туре с оживающим Брайтоном уже ничего не получилось, уступили 0:2.

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Манчестер Сити

Клуб после пикового сезона 2022/2023, с треблом, сдал позиции. Но все-таки были и новые трофеи, и, главное, горожане сохранили чемпионский титул в АПЛ. В итоге решили летом не особенно тратиться на новичков - ограничились подписанием Савио и возвращением Гюндогана. Как оказалось, это в сочетании с продажей Альвареса и тяжелой травмы Родри вылилось в невероятный спад. Календарный год Гвардиола с его подопечными закончили одной победой в 13 матчах во всех турнирах. Впрочем, перед Новым Годом выиграли у Лестера, а после - разгромили Вест Хэм. В кубке с Солфордом и вовсе забили 8 безответных голов. И, возможно, расслабились, и зря: с Брентфордом, ведя в 2 гола, упустили преимущество, ограничившись только ничьей против этого крепкого, но не звездного, противника.

Статистика личных встреч

В конце лета клубы впервые сыграли после 2002-го года. И Холланд и компания разгромили новичка АПЛ 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, конечно же, гостей. Но они имеют проблемы на своей половине поля, так что есть оригинальный вариант: тут забьет и чемпион АПЛ, и новичок (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
19 января 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Обе забьют 1.69 Сделать ставку
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Ипсвич Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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