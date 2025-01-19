19 января на «Портмен Роуд» пройдет матч 20го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ипсвич Таун

Команда в свое время добиралась до самых громких успехов. Но давно уже не напоминала о себе, более того, казалось, совсем утонула в болоте низких лиг Англии. Все изменилось при Маккенне, при котором трактористы настолько прибавили, что, наконец-то вернувшись в Чемпионшип в 2023-м, новичок там стал вторым. Обеспечив таким образом себе второй подъем кряду, клуб прекрасно понимал, что уже просто сохранить прописку будет успехом. И ради повышения шансов на это летом не жалели денег на футболистов, от Мурича и до Дилэпа. Но все же и правда идет крайне непростая борьба за выживание. В кубке с Бристоль Роверс при этом выиграли, причем уверенно. Но в прошлом туре с оживающим Брайтоном уже ничего не получилось, уступили 0:2.

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Манчестер Сити

Клуб после пикового сезона 2022/2023, с треблом, сдал позиции. Но все-таки были и новые трофеи, и, главное, горожане сохранили чемпионский титул в АПЛ. В итоге решили летом не особенно тратиться на новичков - ограничились подписанием Савио и возвращением Гюндогана. Как оказалось, это в сочетании с продажей Альвареса и тяжелой травмы Родри вылилось в невероятный спад. Календарный год Гвардиола с его подопечными закончили одной победой в 13 матчах во всех турнирах. Впрочем, перед Новым Годом выиграли у Лестера, а после - разгромили Вест Хэм. В кубке с Солфордом и вовсе забили 8 безответных голов. И, возможно, расслабились, и зря: с Брентфордом, ведя в 2 гола, упустили преимущество, ограничившись только ничьей против этого крепкого, но не звездного, противника.

Статистика личных встреч

В конце лета клубы впервые сыграли после 2002-го года. И Холланд и компания разгромили новичка АПЛ 4:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, конечно же, гостей. Но они имеют проблемы на своей половине поля, так что есть оригинальный вариант: тут забьет и чемпион АПЛ, и новичок (коэффициент - 1,69).