Англия14 января 2025, 10:43 | Обновлено 14 января 2025, 10:47
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Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 10:43 | Обновлено 14 января 2025, 10:47
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Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – БорнмутСмотреть трансляцию
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