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Чемпионат Англии
Челси
14.01.2025 21:30 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 10:43 | Обновлено 14 января 2025, 10:47
30
0

Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 10:43 | Обновлено 14 января 2025, 10:47
30
0
Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Борнмут».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Борнмут
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Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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