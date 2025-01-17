Испания17 января 2025, 10:34 |
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ФОТО. Лунин лаконично отреагировал на победу Реала над Сельтой
Андрей написал пост в своем Instagram
17 января 2025, 10:34 |
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу «сливочных» в Кубке Испании над «Сельтой» (5:2), которую команда Карло Анчелотти завоевала в овертаймах.
«Проход в 1/4 финала. Спасибо за вашу поддержку», – лаконично написал Андрей на своей странице в Instagram.
В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.
Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против «Сельты».
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