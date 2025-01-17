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  4. ФОТО. Лунин лаконично отреагировал на победу Реала над Сельтой
Испания
17 января 2025, 10:34 |
779
0

ФОТО. Лунин лаконично отреагировал на победу Реала над Сельтой

Андрей написал пост в своем Instagram

17 января 2025, 10:34 |
779
0
ФОТО. Лунин лаконично отреагировал на победу Реала над Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу «сливочных» в Кубке Испании над «Сельтой» (5:2), которую команда Карло Анчелотти завоевала в овертаймах.

«Проход в 1/4 финала. Спасибо за вашу поддержку», – лаконично написал Андрей на своей странице в Instagram.

В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против «Сельты».

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Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
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Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Сельта
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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