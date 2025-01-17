ФОТО. Лунин лаконично отреагировал на победу Реала над Сельтой

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отреагировал на победу «сливочных» в Кубке Испании над «Сельтой» (5:2), которую команда Карло Анчелотти завоевала в овертаймах.

«Проход в 1/4 финала. Спасибо за вашу поддержку», – лаконично написал Андрей на своей странице в Instagram.

В 1/4 финала вышли: Реал, Барселона, Атлетико Мадрид, Валенсия, Реал Сосьедад, Осасуна, Леганес, Хетафе.

Ранее стала известна оценка Андрея Лунина за матч против «Сельты».