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Australian Open
16 января 2025, 18:36 | Обновлено 16 января 2025, 18:49
1189
2

Марта Костюк – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025

Поединок состоится 17 января, ориентировочное время начала игры – в 03:30 по Киеву

16 января 2025, 18:36 | Обновлено 16 января 2025, 18:49
1189
2
Марта Костюк – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2025
Коллаж Sport.ua

17 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 12). Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Марта Костюк

Украинская теннисистка должна была пройти первые два раунда. И она это сделала, одолев Нао Хибино и Юле Нимайер.

Если с Хибино были определенные проблемы в виде проигранного первого сета, то Нимайер украинка просто уничтожила со счетом 6:3, 6:0. Но со статистическими показателями далеко не все идеально. Да, 78% выигранных поинтов на первой подаче, но на второй всего 44%. Да, 14 виннерсов, но 17 анфорсов. Благо, всего 4 двойные ошибки.

Нимайер немало помогла Марте для ее столь разгромной победы. К примеру, 31 невынужденная ошибка. Однако Марта все равно смотрелась очень уверенно и, видимо, верила в себя, ибо практически не проявляла излишних эмоций.

Все же, для Костюк разминка закончилась. Украинка уверяла, что провалилась в Брисбене и Аделаиде из-за надрыва мышцы, что помешало качественно провести предсезонку. Что ж, за все 4 поединка Костюк не брала медицинский тайм-аут, значит со здоровьем все в порядке. А по качеству игры вопросов, в принципе, нет.

Марте нужно защитить прошлогодний четвертьфинал. Осталось выиграть два поединка. После Бадосы возможна Джессика Пегула. Пока шансы Марты на две победы подряд над топ-теннисистками призрачные, но все может быть. Играть против нее будет не Соболенко, не Свентек и не Гауфф. Так что верим и надеемся, плюс может быть и очень интересно!

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Паула Бадоса

Бадоса – теннисистка другого эшелона. Отдать сет и потом верить в чудо-камбек, или позволить испанке контролировать игру, но по итогу победить – не получится. Паула далеко не самая стабильная теннисистка, но опыта в больших матчах у нее много.

Сезон 27-летняя Бадоса начала в Брисбене, где в 1-м же матче в статусе фаворита проиграла Элине Аванесян. Далее последовала не самая удачная Аделаиде – после трехсетовой победы над Пейтон Стернс она уступила Эшлин Крюгер, также в трех партиях. Затем, на Aus Open, Бадоса переиграла Ван Сию (6:3, 7:6) и Талию Гибсон (6:1, 6:0). Талия была уж очень слаба, что-то наподобии Данки Ковинич в игре с Даяной Ястремской.

А вот китаянка провела неплохой матч. И там Бадоса не смотрелась первым номером. Да, победа в двух сетах, но во многом благодаря 40 анфорсами Ван Сию, которая пыталась компенсировать свои невынужденные 32 виннерсами. Бадоса просто хорошо подавала и играла более качественно.

И если Марта в своем привычном стиле будет пытаться доминировать, то Паула может это позволить. Для Бадосы, как и для Костюк, это будет первый матч в сезоне против теннисистки топ-20. Этот поединок и покажет, на что способны девушки прямо сейчас в топ-играх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Личные встречи

Ранее Костюк и Бадоса провели 4 очных противостояния, счет 3:1 в пользу испанки. Паула дважды выигрывала у Марты на кортах Мельбурна (2019 – 3-й раунд квалификации, 2022 – 1/16 финала), а также один раз в 3-м раунде турнира WTA 1000 в Риме в 2023 года.

Единственная победа Мартой была добыта во 2-м круге Уимблдона-2023. Тогда Бадоса снялась после проигранного сета и первого гейма во второй партии.

Прогноз на матч Марта Костюк – Паула Бадоса

Букмекеры ведут Бадосу фавориткой – 1.45 против 2.92. На украинку довольно обширная линия плюс фор. В том числе и на минимум 1 выигранный сет от Костюк коэффициент составляет 1.71. Этот вариант и рекомендуем заиграть.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
17.01.2025 -
03:30
Паула Бадоса
Фора Костюк за сетами +1.5 1.71 Сделать ставку
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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open 2025 на 17 января
Марта Костюк Паула Бадоса Australian Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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wolfinukraine
Вони були подругами, але посварилися через війну тож це досить принципова гра.
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+5
Олександр Науменко
Цікаве представництво в 1/16. Усього 19 країн, з котрих, США, болота по 5, Україна -3, Польща, Німеччина, Казахстан по 2, інші по1 і жодної китайози. Погодьтеся, враховуючи кількість населення, непоганий вигляд має Україна.
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+4
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