Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2025 17 января в 03:30 по Киеву
17 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.
В 3-м раунде украинка сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании. Поединок начнется вторым запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Бадосы.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Ольги Данилович (Сербия, WTA 55), либо против Джессики Пегулы (США, WTA 6).
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