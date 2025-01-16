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  4. Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
16 января 2025, 07:43 |
975
0

Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Australian Open 2025 17 января в 03:30 по Киеву

16 января 2025, 07:43 |
975
0
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

17 января первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы из Испании. Поединок начнется вторым запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала игры – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Бадосы.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Ольги Данилович (Сербия, WTA 55), либо против Джессики Пегулы (США, WTA 6).

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Марта Костюк Паула Бадоса Australian Open 2025 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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