«Ветра нет». Жена Лунина прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка в защиту своего мужа выступила Анастасия Лунина:

«Со всеми камерами и повторами, если быть немного внимательнее, можно увидеть, как Андрей касается мяча, а также как мяч немного меняет свою траекторию. Почему? Потому что Андрей касается его пальцами. На «Бернабеу» нет ветра».