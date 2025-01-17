Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ветра нет». Жена Лунина прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти
Испания
17 января 2025, 12:31 |
1933
2

«Ветра нет». Жена Лунина прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти

Анастасия утверждает, что Андрей сыграл в мяч

17 января 2025, 12:31 |
1933
2
«Ветра нет». Жена Лунина прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка в защиту своего мужа выступила Анастасия Лунина:

«Со всеми камерами и повторами, если быть немного внимательнее, можно увидеть, как Андрей касается мяча, а также как мяч немного меняет свою траекторию. Почему? Потому что Андрей касается его пальцами. На «Бернабеу» нет ветра».

По теме:
«Я бы забрал команду с поля». Эксперт – о неназначенном пенальти Лунину
«Анчелотти устал от...» В Испании назвали главную проблему Реала
Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
судейство судьи (арбитры) Сельта пенальти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта Анастасия Лунина (Томазова)
Дмитро Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
Футбол | 16 января 2025, 13:27 0
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу

Иван Ракитич считает, что «сливочные» должны продлить контракт с Лукой Модричем

Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Теннис | 17 января 2025, 10:06 11
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open

Марта и Елена-Габриэла Русе в двух сетах переиграли тандем Дестани Аява / Мэддисон Инглис

Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Футбол | 16.01.2025, 21:58
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе
Футбол | 17.01.2025, 13:12
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед может вернуться к тренерской работе
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Футбол | 16.01.2025, 14:22
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
О, потроху справжні іксперди підтягуються. А що із приводу пенальті кажуть сусіди Луніна, який висновок його вчительки молодших класів?
Ответить
+3
Серж
Вообще очень сложный момент. Лунин то мяч похоже чуть зацепил. Вот только руками он и ноги в этот момент цепляет. Скорее да, чем нет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
15.01.2025, 15:31
Бокс
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
17.01.2025, 07:50
Бокс
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 4
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 17
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 237
Футбол
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
15.01.2025, 21:24
Бокс
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем