Экс-игрок Динамо U-19 получил приглашение от европейского клуба

22-летний экс-игрок «Динамо» Василий Танчак, который выступал за молодежную команду киевлян, может оказаться в Литве.

Как стало известно Sport.ua, Танчак, который играет на позиции левого защитника за тернопольскую «Ниву» под руководством Юрия Вирта, получил приглашение на просмотр от литовского клуба «Судува» из высшей лиги страны.

Если Танчак успешно пройдет просмотр, то подпишет контракт на 2 года.

Василий выступал за «Динамо» Киев U19 с 2020 по 2022 год, успев сыграть в матчах против сверстников из «Бенфики» и «Депортиво», когда «бело-синие» дошли до 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов 2021/22, где проиграли «Спортингу».

Затем Танчак был отправлен в аренду в ПФК «Львов», где провел полсезона, но так и не дебютировал за основную команду. После этого он подписал двухлетний контракт с тернопольской «Нивой», который истекает в марте 2025.

В сезоне 2024/25 Танчак провел 6 матчей за «Ниву» Тернополь, голевыми действиями не отличился.

В составе литовской «Судувы» выступают украинский защитник Иван Зотко и полузащитник Максим Пирогов, которые ранее защищали цвета «Кривбасса». В сезоне 2024 «Судува» финишировала на 9-м месте, но выиграла стыковые игры и осталась в лиге.