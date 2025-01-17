Холанд объяснил, почему решил продлить контракт с Ман Сити

Норвежский форвард Эрлинг Холанд объяснил, почему решил продлить контракт с «Манчестер Сити».

«Я очень рад подписать свой новый контракт с Манчестер Сити. Я с нетерпением жду возможности проводить еще больше времени в этом замечательном клубе.

«Манчестер Сити» – это особый клуб с невероятными болельщиками, в котором работает очень много фантастических людей, что помогает каждому из нас показывать свой лучший уровень на футбольном поле.

Я также хочу поблагодарить Пепа Гвардиоли и его тренерского штаба, моих товарищей по команде и всех в этом клубе, потому что все они очень сильно помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, поэтому я останусь в Сити, несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать, чтобы становиться лучше, и стараюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам добиться больших успехов в будущем», – сказал норвежец.

В активе Холанда – 126 матчей за «Манчестер Сити», 111 голов и 15 результативных передач. В футболке «горожан» норвежский форвард побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок Англии.