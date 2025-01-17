ФОТО. Критическое решение Гвардиолы, которое призвело развода
Стала известна главная причина, почему жена тренера подала на развод
Стала известна настоящая причина разрыва отношений главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы и теперь уже его экс-жены Кристины Серры.
Напомним, что на днях стало известно, что пара разводится после 30 лет совместной жизни.
«Причиной, почему Кристина Серра поставила точку в отношениях стал новый контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити».
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Кристина покинула Манчестер в 2019-м году и вернулась в Барселону, чтобы сосредоточиться на своих бизнес-интересах, но старалась регулярно приезжать к мужу.
Она решила завершить отношения после того, как узнала, что Жузеп подписал новое соглашение с «горожанами» до лета 2027 года.
Кристина надеялась, что Гвардиола покинет Манчестер после нынешнего сезона по истечении срока старого контракта.
Тогда Жузеп сказал, что не может покинуть клуб после четырех поражений кряду», – этим инсайдом поделились испанские журналистки Лорена Васкес и Лаура Фа, которых называют «the Mamarazzis». Они считаются довольно надежным источником информации в среде испанского шоу-биза.
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