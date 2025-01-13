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Испания
13 января 2025, 22:41 | Обновлено 13 января 2025, 23:10
324
2

Барселона отметилась особым достижением в матче против Реала

Каталонцы впервые в истории выиграли два «Эль Класико» подряд, забив по меньшей мере 4 гола

13 января 2025, 22:41 | Обновлено 13 января 2025, 23:10
324
2
Барселона отметилась особым достижением в матче против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января в финале Суперкубка Испании состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонцев. Рафинья отметился дублем, а Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовски и Бальде забили по одному голу.

В этом матче каталонский клуб впервые в истории забил не менее 4 голов в двух «Эль Класико» подряд во всех турнирах (4:0 в Ла Лиге и 5:2 в финале Суперкубка Испании).

В этом сезоне «каталонцы» провели 28 матчей во всех турнирах (20 побед, 2 ничьи, 6 поражений). Подопечные Ханси Флика занимают второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов и третье место в Ла Лиге.

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Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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T-800
ИЛЬЯ, ВЫБИРАЙ БОЛЬШЕЧЕМКЛУБ!!!
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0
T-800
вот и скажите куда идти Забарному:
с одной стороны Менди, Рюдигер, Милитао и Рауль Асенсио (да простит Иньиго Мартинес, но в барсе именно этот игрок реала Б играл бы в основе), там еще пару Дэвис-ТАА и некуда будет девать самого Карвахаля с Алабой, дурдом на колёсах ... и с другой стороны Кубарси, баск, Араухо на продажу ... одни млин авторитеты
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