Барселона отметилась особым достижением в матче против Реала

12 января в финале Суперкубка Испании состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонцев. Рафинья отметился дублем, а Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовски и Бальде забили по одному голу.

В этом матче каталонский клуб впервые в истории забил не менее 4 голов в двух «Эль Класико» подряд во всех турнирах (4:0 в Ла Лиге и 5:2 в финале Суперкубка Испании).

В этом сезоне «каталонцы» провели 28 матчей во всех турнирах (20 побед, 2 ничьи, 6 поражений). Подопечные Ханси Флика занимают второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов и третье место в Ла Лиге.

