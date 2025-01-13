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  4. Мбаппе – первый игрок в истории Реала, забивший в трех первых финалах
Испания
13 января 2025, 21:13 |
189
0

Мбаппе – первый игрок в истории Реала, забивший в трех первых финалах

Произошло это в матче Суперкубка Испании против «Барселоны»

13 января 2025, 21:13 |
189
0
Мбаппе – первый игрок в истории Реала, забивший в трех первых финалах
Getty Images/Global Images Ukraine/Килиан Мбаппе

12 января в финальном матче за Суперкубок Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Поединок завершился победой «каталонцев» со счетом 5:2. Забитым мячом отметились Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовский и Бальде. Рафинья отметился дублем.

Для Килиана Мбаппе матч против «Барселоны» стал третьим финалом в этом сезоне, в котором французскому форварду удалось поразить ворота соперника. Благодаря этому Килиан стал первым игроком в истории мадридского клуба, который смог отличиться в первых трех финалах во всех турнирах.

В этом сезоне нападающий «сливочных» забил 14 голов и отдал 3 ассиста за 27 матчей во всех клубных соревнованиях.

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Барселона Реал Мадрид Килиан Мбаппе Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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