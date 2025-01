Мбаппе – первый игрок в истории Реала, забивший в трех первых финалах

12 января в финальном матче за Суперкубок Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Поединок завершился победой «каталонцев» со счетом 5:2. Забитым мячом отметились Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовский и Бальде. Рафинья отметился дублем.

Для Килиана Мбаппе матч против «Барселоны» стал третьим финалом в этом сезоне, в котором французскому форварду удалось поразить ворота соперника. Благодаря этому Килиан стал первым игроком в истории мадридского клуба, который смог отличиться в первых трех финалах во всех турнирах.

В этом сезоне нападающий «сливочных» забил 14 голов и отдал 3 ассиста за 27 матчей во всех клубных соревнованиях.

3 - @KMbappe 🇫🇷 has become the first @realmadriden player to score in his first three finals in all competitions since at least the 2013/14 season. Lethal. pic.twitter.com/CFR8bONRvA