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Англия
07 января 2025, 22:15 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
156
0

Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

07 января 2025, 22:15 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
156
0
Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Ньюкасл Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Ньюкасл видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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