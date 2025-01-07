Англия07 января 2025, 22:15 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
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Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого поединка 1/2 финала Кубка английской лиги
07 января 2025, 22:15 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
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Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.
❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Арсенал – Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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