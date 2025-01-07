Солидарность с Роналду. Неймар считает аравийский футбол лучше Лиги 1
Ранее такого же мнения был Криштиану
Звездный нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, ранее защищавший цвета парижского «ПСЖ», высказал свое мнение об уровне чемпионата Саудовской Аравии. Бразилец поддержал заявление Криштиану Роналду, который недавно назвал саудовскую лигу сильнее Лиги 1.
«На сегодня, я думаю, это действительно так. Уровень саудовской лиги стремительно растет, и, из того, что я наблюдаю, она уже опережает Лигу 1. Конечно, у Лиги 1 есть свои преимущества - это очень сильный чемпионат. Я играл там и знаю это по собственному опыту. Но пока игроки саудовской лиги выглядят сильнее», - отметил Неймар
Бразилец также высоко оценил культурное развитие Саудовской Аравии: «Эта страна меня приятно удивила. Люди, города, культура - все это поразило меня положительно. Я думаю, Саудовская Аравия постоянно развивается. В 2034 году она будет принимать чемпионат мира, и я уверен, что этот турнир будет невероятным».
Стоит отметить, что в 2023 году саудовский чемпионат пополнился рядом звездных игроков, среди которых и сам Неймар, который стал одной из главных звезд «Аль-Хиляля».
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