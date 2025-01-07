Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Солидарность с Роналду. Неймар считает аравийский футбол лучше Лиги 1
Саудовская Аравия
07 января 2025, 22:45 | Обновлено 07 января 2025, 23:19
167
1

Солидарность с Роналду. Неймар считает аравийский футбол лучше Лиги 1

Ранее такого же мнения был Криштиану

07 января 2025, 22:45 | Обновлено 07 января 2025, 23:19
167
1
Солидарность с Роналду. Неймар считает аравийский футбол лучше Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, ранее защищавший цвета парижского «ПСЖ», высказал свое мнение об уровне чемпионата Саудовской Аравии. Бразилец поддержал заявление Криштиану Роналду, который недавно назвал саудовскую лигу сильнее Лиги 1.

«На сегодня, я думаю, это действительно так. Уровень саудовской лиги стремительно растет, и, из того, что я наблюдаю, она уже опережает Лигу 1. Конечно, у Лиги 1 есть свои преимущества - это очень сильный чемпионат. Я играл там и знаю это по собственному опыту. Но пока игроки саудовской лиги выглядят сильнее», - отметил Неймар

Бразилец также высоко оценил культурное развитие Саудовской Аравии: «Эта страна меня приятно удивила. Люди, города, культура - все это поразило меня положительно. Я думаю, Саудовская Аравия постоянно развивается. В 2034 году она будет принимать чемпионат мира, и я уверен, что этот турнир будет невероятным».

Стоит отметить, что в 2023 году саудовский чемпионат пополнился рядом звездных игроков, среди которых и сам Неймар, который стал одной из главных звезд «Аль-Хиляля».

По теме:
Дубль Бензема. Аль-Иттихад по пенальти выбил звездный Аль-Хиляль из Кубка
Большие деньги. Суперзвезда Манчестер Сити покинет клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Лацио подписал контракт с Марселем
Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Неймар Криштиану Роналду чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Олександр Сільченко Источник: CNN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
Футбол | 07 января 2025, 22:35 0
ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов

Хавбек покинул столичный клуб в статусе свободного агента

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07 января 2025, 13:37 0
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа

Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды

ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
Футбол | 07.01.2025, 17:05
ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Бокс | 07.01.2025, 11:29
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Футбол | 07.01.2025, 09:46
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Ну повинна бути хоч якась користь шейхом від Неймара. Як не ногами, то хоч язиком попрацює на користь Саудівської Аравії.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
06.01.2025, 03:03
Футбол
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
«Судья помог. Это мало ценят». Бриедис отреагировал на реванш Усик – Фьюри
06.01.2025, 19:42 1
Бокс
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем