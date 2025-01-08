«Игроку легче, чем тренеру». Артем Куслий – о работе наставником

Бывший голкипер «Днепра» Артем Куслий в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал, как начал тренерскую карьеру.

– Расскажите о вашем переходе на тренерскую должность и разнице между тренером и игроком.

– Некоторое время я отдыхал от футбола, от шести месяцев до года, а потом Дмитрий Михайленко пригласил меня помогать ему в дубле «Днепра» - сначала на роль тренеров вратарей, а после прихода Николая Медина – уже тренером полевых игроков.

Смотришь на все с другой стороны. Игроку гораздо легче, тренеру надо больше размышлять и анализировать. Тратишь на это все гораздо больше времени, чем игроком. Задача игрока – послушать теоретическую часть, восстановиться, подготовиться и выспаться перед игрой. У игрока гораздо больше свободного времени, чем у тренера.

– Какие вы даете советы молодым вратарям?

– Говорю, что главное – желание и в этой жизни все возможно. Надо тренироваться и любить футбол, и все получится. Если говорить о чем-то более профессиональном, то это индивидуально каждому футболисту. Кому-то не хватает техники, кому-то психологической составляющей или ментальной подготовки. Нужен индивидуальный подход, как огранка бриллианта, смотреть, чего не хватает.