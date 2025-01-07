Трагедия Забарного и Ко. Звезда Борнмута получил очень серьезную травму
Эванилсон перенес операцию и, вероятно, не сыграет в этом сезоне
Бразильский нападающий «Борнмута» Эванилсон получил перелом плюсневой кости и перенес операцию, сообщает сайт клуба. Это произошло в матче «вишен» с «Эвертоном», в котором команда бразильца победила со счетом 1:0.
«Все сотрудники «АФК Борнмут» передают Эве наилучшие пожелания, и мы надеемся, что вскоре он вернется на поле», – сообщение от клуба.
Эванилсон перешел в «Борнмут» летом из «Порту» за 37 миллионов евро, став самым дорогим трансфером клуба в истории. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 21 матч на клубном уровне и забил 5 голов.
В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд нацелился на трансфер Ильи Забарного.
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