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  4. Трагедия Забарного и Ко. Звезда Борнмута получил очень серьезную травму
Англия
07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:19
2229
3

Трагедия Забарного и Ко. Звезда Борнмута получил очень серьезную травму

Эванилсон перенес операцию и, вероятно, не сыграет в этом сезоне

07 января 2025, 12:50 | Обновлено 07 января 2025, 13:19
2229
3
Трагедия Забарного и Ко. Звезда Борнмута получил очень серьезную травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

Бразильский нападающий «Борнмута» Эванилсон получил перелом плюсневой кости и перенес операцию, сообщает сайт клуба. Это произошло в матче «вишен» с «Эвертоном», в котором команда бразильца победила со счетом 1:0.

«Все сотрудники «АФК Борнмут» передают Эве наилучшие пожелания, и мы надеемся, что вскоре он вернется на поле», – сообщение от клуба.

Эванилсон перешел в «Борнмут» летом из «Порту» за 37 миллионов евро, став самым дорогим трансфером клуба в истории. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 21 матч на клубном уровне и забил 5 голов.

В «Борнмуте» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд нацелился на трансфер Ильи Забарного.

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Эванилсон Английская Премьер-лига Борнмут чемпионат Англии по футболу травма Илья Забарный
Данііл Киріяка Источник: ФК Борнмут
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Gargantua81
заголовок... я аж потух
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+4
DaVinci
Результативність як у Мурзіка чи Яремчука. Зірка дворового футболу.
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0
Tower Bridge
И Забарный решил уволиться по собственному желанию?
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0
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