ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на критику легенды «красных» Джейми Каррагера, пристыдившего футболиста за нежелание продлевать контракт.

«Я начинаю думать, что ты одержим мной», – лаконично написал Салах в своем Twitter-аккаунте.

Джейми не стал молчать: «Я всегда был одержим тобой. Надеюсь, эта одержимость продолжится и в следующем сезоне», – сказал англичанин.

Действующие контракты всех трех футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. Трент близок к переходу в мадридский «Реал», а Салаха активно зовут в ПСЖ.

I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi