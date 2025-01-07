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  4. ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера
Англия
07 января 2025, 13:06 | Обновлено 07 января 2025, 13:08
726
0

ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера

Лидер «красных» вступил в перепалку с легендой клуба

07 января 2025, 13:06 | Обновлено 07 января 2025, 13:08
726
0
ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на критику легенды «красных» Джейми Каррагера, пристыдившего футболиста за нежелание продлевать контракт.

«Я начинаю думать, что ты одержим мной», – лаконично написал Салах в своем Twitter-аккаунте.

Джейми не стал молчать: «Я всегда был одержим тобой. Надеюсь, эта одержимость продолжится и в следующем сезоне», – сказал англичанин.

Действующие контракты всех трех футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. Трент близок к переходу в мадридский «Реал», а Салаха активно зовут в ПСЖ.

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Мохамед Салах Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Джейми Каррагер
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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