ФОТО. Салах остроумно ответил на критику Каррагера
Лидер «красных» вступил в перепалку с легендой клуба
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на критику легенды «красных» Джейми Каррагера, пристыдившего футболиста за нежелание продлевать контракт.
«Я начинаю думать, что ты одержим мной», – лаконично написал Салах в своем Twitter-аккаунте.
Джейми не стал молчать: «Я всегда был одержим тобой. Надеюсь, эта одержимость продолжится и в следующем сезоне», – сказал англичанин.
Действующие контракты всех трех футболистов завершаются в конце нынешнего сезона. Трент близок к переходу в мадридский «Реал», а Салаха активно зовут в ПСЖ.
I’m starting to think you’re obsessed with me 😉 https://t.co/YAnwbaHdRi— Mohamed Salah (@MoSalah) January 6, 2025
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