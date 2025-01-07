«Невероятно». Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити

В июне 2024 года Украинская ассоциация футбола и «Манчестер Сити» заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров.

Возможность стажироваться в Англии получил детский тренер футбольного клуба «Минай» Игорь Кладов, работающий с игроками, которые родились в 2013 и 2015 годах.

Главная задача сделки с «Манчестер Сити» – воспитание юных футболистов через современные методы тренировочного процесса для повышения уровня украинского футбола.

«Очень рад, что мне представилась такая возможность – стажироваться в клубе «Манчестер Сити». Это настоящее событие для меня. Использую на 100% все время обучения. Это невероятно – иначе не скажешь. Мечтаю своей работой внести весомый вклад в развитие украинского футбола», – поделился мнением Кладов.