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  4. «Невероятно». Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити
Украина. Премьер лига
07 января 2025, 12:24 |
605
0

«Невероятно». Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити

Наставник детской команды «Минай» Игорь Кладов получил шанс благодаря сделке УАФ

07 января 2025, 12:24 |
605
0
«Невероятно». Украинский тренер пройдет стажировку в Манчестер Сити
ФК Минай. Игорь Кладов

В июне 2024 года Украинская ассоциация футбола и «Манчестер Сити» заключили соглашение об обучении и стажировке украинских тренеров.

Возможность стажироваться в Англии получил детский тренер футбольного клуба «Минай» Игорь Кладов, работающий с игроками, которые родились в 2013 и 2015 годах.

Главная задача сделки с «Манчестер Сити» – воспитание юных футболистов через современные методы тренировочного процесса для повышения уровня украинского футбола.

«Очень рад, что мне представилась такая возможность – стажироваться в клубе «Манчестер Сити». Это настоящее событие для меня. Использую на 100% все время обучения. Это невероятно – иначе не скажешь. Мечтаю своей работой внести весомый вклад в развитие украинского футбола», – поделился мнением Кладов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Украинская ассоциация футбола
Микола Титюк Источник: ФК Минай
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