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Кубок Испании
Альмерия
04.01.2025 18:30 – FT 4 : 1
Севилья
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Испания
05 января 2025, 02:10 |
29
0

Альмерия – Севилья – 4:1. Падение перед лидером Сегунды. Видео голов

Команды встретились в 1/16 финала Кубка Испании

05 января 2025, 02:10 |
29
0
Альмерия – Севилья – 4:1. Падение перед лидером Сегунды. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января лидер Сегунды «Альмерия» принимал на своем поле «Севилью».

Гости начали матч так, как и должен действовать фаворит. Уже на 5-й минуте Иссак Ромеро открыл счет. Однако это было все, на что смогла «Севилья» в этой игре.

Первый тайм завершился со счетом 0:1.

Сразу после перерыва игроки «Альмерии» бросились отыгрываться. На 49-й минуте Марези сравнял счет. А потом колумбийский форвард Луис Суарес оформил хет-трик, фактически уничтожив соперников и выведя «Альмерию» в 1/8 финала Кубка.

Кубок Испании. 1/16 финала. 4 января

Альмерия – Севилья – 4:1

Голы: Марези, 49, Л. Суарес, 54, 78, 90+6, - Ромеро, 5

Видео голов и обзор матчем

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Милованович (Альмерия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Кубок Испании по футболу Альмерия Севилья видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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