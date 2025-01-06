Италия06 января 2025, 23:01 | Обновлено 06 января 2025, 23:15
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ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й
«Красно-черные» проигрывали по ходу матча 0:2
06 января 2025, 23:01 | Обновлено 06 января 2025, 23:15
561
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В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».
Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 90+3-й минуте вывел «Милан» вперед Абрахам – 3:2!
ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й
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