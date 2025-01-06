Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й
Италия
06 января 2025, 23:01 | Обновлено 06 января 2025, 23:15
561
0

ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й

«Красно-черные» проигрывали по ходу матча 0:2

06 января 2025, 23:01 | Обновлено 06 января 2025, 23:15
561
0
ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 6 января, проходит финальный матч Суперкубка Италии, в котором играют «Интер» и «Милан».

Игра проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на стадионе «Kingdom Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 90+3-й минуте вывел «Милан» вперед Абрахам – 3:2!

ВИДЕО. Как Милан совершил невероятный камбэк и забил Интеру на 90+3-й

По теме:
Интер – Милан – 2:3. Безумный камбек и гол на 90+3-й. Видеообзор матча
Фантастический камбэк. Милан вырвал Суперкубок Италии у Интера
ВИДЕО. Какой камбэк! Милан спасается после 0:2 в матче с Интером
Тэмми Абрахам Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу видео голов и обзор Интер - Милан
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
Бокс | 06 января 2025, 08:34 0
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике

Лайонелл ответил Тимоти Брэдли

«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
Футбол | 06 января 2025, 03:03 0
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио
«Волшебник». Фанаты отреагировали на победу Ромы над Лацио

Рома одержала победу над Лацио со счетом 2:0

Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06.01.2025, 11:19
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
Футбол | 06.01.2025, 23:04
ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
ВИДЕО. Бывшая Олега Гусева послала ему неприятный месседж?
Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Футбол | 06.01.2025, 17:21
Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Грузинский талант присоединится к молодежному составу Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
06.01.2025, 10:01 4
Футбол
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
Микель АРТЕТА: «Таких пенальти не видел за всю свою карьеру»
05.01.2025, 04:20
Футбол
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 4
Футбол
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
05.01.2025, 01:31
Хоккей
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
05.01.2025, 20:23 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 15
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем