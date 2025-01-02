ФОТО. Одноклубник Довбик скоро станет отцом. Пытались всё скрыть
Пауло Дибала готовится к новому этапу в жизни
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала и его жена Ориана Сабатини готовятся впервые стать родителями.
Об этом пишет издание Corriere dello Sport.
Итальянская газета обратила внимание на то, что множество фанатов заметили любопытную деталь в новогоднем образе Орианы.
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Красавица одела более свободное платье, которое скрывает область живота – также болельщики подметили, что лицо жены Дибалы стало более округлым.
Ранее пара заявляла о своём желании создать полноценную семью:
«Мы хотели бы иметь детей, но я не могу сказать, сколько. Крестным отцом мы хотели бы иметь Паредеса», - сказала Ориана в одном из интервью.
Пауло Дибала является одноклубником Артема Довбика, и в матче против «Милана» они создали шедевр.
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