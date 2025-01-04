4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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На 10-й минуте защитник хозяев Владимир Цоуфал забил гол в свои ворота.

ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу.