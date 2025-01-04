Англия04 января 2025, 17:15 | Обновлено 04 января 2025, 17:49
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ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу
Автогол забил Владимир Цоуфал
04 января 2025, 17:15 | Обновлено 04 января 2025, 17:49
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4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 10-й минуте защитник хозяев Владимир Цоуфал забил гол в свои ворота.
ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу.
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