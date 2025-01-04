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  4. ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу
Англия
04 января 2025, 17:15 | Обновлено 04 января 2025, 17:49
138
0

ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу

Автогол забил Владимир Цоуфал

04 января 2025, 17:15 | Обновлено 04 января 2025, 17:49
138
0
ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 10-й минуте защитник хозяев Владимир Цоуфал забил гол в свои ворота.

ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед в матче против Вест Хэма благодаря автоголу.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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