4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Под конец первого тайма звездный форвард горожан Эрлинг Холанд удвоил преимущество в игре.

Для нападающего этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ман Сити удвоил преимущество в матче с Вест Хэмом.