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Англия
04 января 2025, 17:47 | Обновлено 04 января 2025, 18:06
298
0

ВИДЕО. Ман Сити удвоил преимущество в матче с Вест Хэмом

Гол забил Эрлинг Холанд

04 января 2025, 17:47 | Обновлено 04 января 2025, 18:06
298
0
ВИДЕО. Ман Сити удвоил преимущество в матче с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Под конец первого тайма звездный форвард горожан Эрлинг Холанд удвоил преимущество в игре.

Для нападающего этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Ман Сити удвоил преимущество в матче с Вест Хэмом.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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