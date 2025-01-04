Англия04 января 2025, 17:47 | Обновлено 04 января 2025, 18:06
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ВИДЕО. Ман Сити удвоил преимущество в матче с Вест Хэмом
Гол забил Эрлинг Холанд
04 января 2025, 17:47 | Обновлено 04 января 2025, 18:06
298
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4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Под конец первого тайма звездный форвард горожан Эрлинг Холанд удвоил преимущество в игре.
Для нападающего этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне АПЛ.
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