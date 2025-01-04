Пять звезд АПЛ, которым крайне необходим переход в другой клуб уже в январе

Январское трансферное окно – это, пожалуй, одно из наиболее любимых болельщиками явлений в европейском клубном футболе. В отличие от лета, когда период переходов более растянут во времени и практически не накладывается на официальные матчи сезона, в первый месяц года все по-другому: здесь нужно и поспешить, но и людей не насмешить, чтобы потом обозревателям не приходилось составлять рейтинги главных трансферных неудачников.

Еще более интересно следить за перипетиями январского трансферного окна в английской Премьер-лиге. Здесь есть и деньги, и легендарные клубы, и отличная инфраструктура, и огромный болельщицкий интерес – в общем все, что нужно для классного футбола. Но также здесь есть и футболисты, чья карьера идет совсем не по тому пути, который бы им хотелось видеть. И последнее обстоятельство заставляет игроков задумываться о необходимости экстренных изменений.

Поэтому сегодня мы и предлагаем поговорить о пятерых футболистах, играющих ныне в АПЛ, которым январский трансфер в другой клуб чрезвычайно необходим…

Серхио Регилон

Возраст: 28 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Тоттенхэм»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 11 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Вполне простительно, если вы успели забыть, кто такой Серхио Регилон. В текущем сезоне АПЛ, например, этот левый защитник «Тоттенхэма» сыграл лишь 40 минут в рамках одного поединка, выйдя на замену в игре против «Вулверхэмптона» (2:2) перед самым новым годом (29 декабря).

Однако не стоит забывать, что в АПЛ Регилон приезжал в статусе звезды испанской Ла Лиги. Там Серхио успел поиграть за «Реал» и «Севилью», причем с «бланкос» становился чемпионом мира среди клубов в 2019-м, а с «нервионцами» выигрывал Лигу Европы в 2020-м. Во многом из-за этого в сентябре 2020 года «Реалу» удалось выжать в переговорах по Регилону аж 30 миллионов евро от «Тоттенхэма».

В стане «шпор» Серхио отыграл в качестве игрока основы два сезона, после чего оказался на обочине и ему начали искать варианты с арендой – «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд»… Интересно то, что несмотря на откровенно истощенные в настоящий момент оборонительные ресурсы в команде главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу все равно не очень-то и рассчитывает на Регилона. И, учитывая тот факт, что контракт испанца с лондонцами действует лишь до конца текущего сезона, в январе клубу было бы полезно найти вариант для полноценного трансфера Серхио. К слову, таковой будет очень положительной возможностью и для самого Регилона, так как позволит наконец-то попробовать полноценно перезагрузить забуксовавшую карьеру.

Бен Чилуэлл

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Челси»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли те времена, когда Бена Чилуэлла называли звездой английской Премьер-лиги. Что правда, для такой конкурентной лиги, как элитарный дивизион Англии, бывших звезд, пожалуй, не бывает. Просто есть игроки, которые в какой-то период времени начинают проигрывать конкуренцию.

Так и произошло с карьерой Чилуэлла. В 2016 году Бен выиграл АПЛ вместе с «Лестером», спустя четыре года за 50 миллионов евро перебрался в «Челси», а в 2021-м выиграл с «синими» Лигу чемпионов. Но затем у фулбека начались перманентные проблемы со здоровьем: то с коленом, то с подколенным сухожилием, то с крестообразными связками… Футболист был вынужден пропускать немало матчей, и в какой-то момент банально оказался больше ненужным.

Еще летом 2024-го Энцо Мареска прямо сообщил Чилуэллу и дополнительный раз подчеркнул это через СМИ, что в услугах Бена не нуждается. Однако подыскать новый клуб в прошлое трансферное окно защитник так и не смог, после чего надеялся все-таки доказать тренеру, что тот ошибается. Не получилось. По состоянию на начало года в активе Чилуэлла были лишь 45 минут, сыгранные в рамках Кубка английской лиги против «Барроу» (5:0).

В январе «Челси» готов продать Чилуэлла и даже ставит его трансфер в число приоритетных, так как клубу нужно зарабатывать деньги, чтобы соответствовать финансовым критериям лиги. Поговаривают, что виды на фулбека имеют «Вест Хэм» и «Атлетико», но проблемой для трансфера, прежде всего, является высокая зарплата Бена в стане «синих». В частности, по данным из открытых источников, Чилуэлл с окладом в 10,4 миллионов фунтов в год занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов нынешнего «Челси».

Александр Зинченко

Возраст: 28 лет

Гражданство: Украина

Клуб: «Арсенал»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Зинченко – это безоговорочная звезда английской Премьер-лиги, как бы его персональные хейтеры не пытались доказать обратное. Ключевой аргумент в пользу Александра – это его четыре титула победителя АПЛ, завоеванные вместе с «Манчестер Сити». Причем в стане «горожан» украинец не был беспросветным резервистом, а сыграл 128 официальных матчей за пять лет, 76 из которых – в рамках английского чемпионата.

С лета 2022-го Зинченко выступает за «Арсенал», с которым также был близок к победе в Премьер-лиге, но дожать результат «канонирам» так и не удалось. Однако после двух хороших сезонов в стане лондонцев, когда Александр был безусловным игроком основного состава, сейчас для украинца наступили отнюдь не самые светлые времена в «Арсенале». Украинцу непросто выдерживать конкуренцию с итальянцем Риккардо Калафьори, который был подписан летом 2024-го из «Болоньи» за 45 миллионов евро, да и на горизонте уже объявился 18-летний воспитанник академии «канониров» Майлз Льюис-Скелли, которому уже прочат большое будущее.

В этой связи неудивительно, что в СМИ все чаще циркулируют слухи о возможном уходе Зинченко из «Арсенала». Даже продажа в «Селтик» Кирана Тирни вряд ли существенно что-то изменит в плане перспектив в стане «канониров» для украинца. 7 матчей, которые Александру дали провести в АПЛ до нового года, – это явно не тот показатель, на который рассчитывает футболист уровня Зинченко, а потому задуматься над уходом в другой клуб действительно стоит.

Что правда, с вариантами у Зинченко пока не слишком-то и густо. Трансфер в «Фенербахче» вряд ли стоит рассматривать в 28 лет, а чего-то на порядок лучшего пока у Александра не намечается. Впрочем, никто не будет выталкивать украинца из «Арсенала» в январе, но оставаться «под крылом» у Артеты нашему соотечественнику вряд ли стоит еще и из-за слухов о резко испортившемся отношении к украинцу со стороны испанского коуча. Микеля, по данным инсайдеров, крайне возмутил «длинный язык» Зинченко, рассказавшего некоторые подробности работы испанца с командой.

Эван Фергюсон

Возраст: 20 лет

Гражданство: Ирландия

Клуб: «Брайтон»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще совсем недавно Эвана Фергюсона называли игроком, чья потенциальная трансферная стоимость вскоре превысит 100 миллионов фунтов, а по состоянию на сегодня молодой центрфорвард имеет минимум игровой практики в «Брайтоне», и всерьез задумывается над сменой команды.

После смены главного тренера в «Брайтоне» и прихода на этот пост немца Фабиана Хюрцелера, а также травмы лодыжки, которая в 2024-м оставила Фергюсона вне игры на пять месяцев, ирландец никак не может вернуть себе место основного форварда «чаек». Впереди у «Брайтона» неплохо действуют Жоржиньо Рюттер, Жоао Педро и Дэнни Уэлбек, вследствие чего Фергюсону достаются сущие крохи игрового времени. До нового года Эван сыграл всего-то 220 минут в рамках 12 поединков чемпионата, в которых ему посчастливилось отличиться только одним забитым мячом в ворота «Вулверхэмптона».

Еще в ноябре в СМИ появились слухи о желании Фергюсона покинуть «Брайтон», что мотивировано именно незначительным количеством игровой практики. Но Хюрцелер отреагировал на это в категоричной форме, дав понять, что клуб отпускать ирландца не планирует и все еще связывает с ним серьезные надежды в будущем.

В этой связи оптимальным вариантом для футболиста и «Брайтона» является аренда до конца сезона. Это позволило бы Фергюсону вернуть былые игровые кондиции и, вероятно, продолжить прогрессировать, а «чайкам» помогло бы не только оставить звездного молодого исполнителя, но и прямо сейчас не продавать никого из его конкурентов, ведь на Жоао Педро, к примеру, уже достаточно давно засматриваются «Арсенал» и «Ливерпуль».

Маркус Рэшфорд

Возраст: 27 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд долгое время являлся лидером и символом современных «красных дьяволов». У него была стабильная игровая практика, и порой Маркус выдавал очень солидные в плане результативности сезоны в АПЛ, забивая то 10, то 11, а то и 17 мячей.

Однако после прихода на тренерский мостик МЮ португальца Рубена Аморима в прессе вовсю заговорили о том, что дни Рэшфорда на «Олд Траффорд» сочтены. Наставник предпочитает не бросаться громкими словами, а выражается довольно витиевато, но вот сам Маркус для себя, кажется, уже все решил, причем окончательно и бесповоротно – он хочет получить новый вызов и даже пообещал не говорить ничего плохого о «Манчестер Юнайтед», когда/если покинет этот клуб.

По слухам, на Рэшфорда претендует несколько клубов из Саудовской Аравии, а также «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико». В «Манчестер Юнайтед» готовы вести предметные переговоры о продаже Маркуса, так как хотят, помимо прочего, еще и подлатать финансовое состояние клуба, что особенно важно с учетом требований устойчивости со стороны лиги, а также возможности осуществлять входящие трансферы в январе, чего бы очень хотел Аморим.