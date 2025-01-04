Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пять звезд АПЛ, которым крайне необходим переход в другой клуб уже в январе
Англия
04 января 2025, 14:11 | Обновлено 04 января 2025, 14:35
1343
4

Пять звезд АПЛ, которым крайне необходим переход в другой клуб уже в январе

Зимний трансфер для этих футболистов может дать новый толчок в карьере, а то и вовсе спасти ее

04 января 2025, 14:11 | Обновлено 04 января 2025, 14:35
1343
4
Пять звезд АПЛ, которым крайне необходим переход в другой клуб уже в январе
Коллаж Sport.ua

Январское трансферное окно – это, пожалуй, одно из наиболее любимых болельщиками явлений в европейском клубном футболе. В отличие от лета, когда период переходов более растянут во времени и практически не накладывается на официальные матчи сезона, в первый месяц года все по-другому: здесь нужно и поспешить, но и людей не насмешить, чтобы потом обозревателям не приходилось составлять рейтинги главных трансферных неудачников.

Еще более интересно следить за перипетиями январского трансферного окна в английской Премьер-лиге. Здесь есть и деньги, и легендарные клубы, и отличная инфраструктура, и огромный болельщицкий интерес – в общем все, что нужно для классного футбола. Но также здесь есть и футболисты, чья карьера идет совсем не по тому пути, который бы им хотелось видеть. И последнее обстоятельство заставляет игроков задумываться о необходимости экстренных изменений.

Поэтому сегодня мы и предлагаем поговорить о пятерых футболистах, играющих ныне в АПЛ, которым январский трансфер в другой клуб чрезвычайно необходим…

Серхио Регилон

Возраст: 28 лет
Гражданство: Испания
Клуб: «Тоттенхэм»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 11 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Вполне простительно, если вы успели забыть, кто такой Серхио Регилон. В текущем сезоне АПЛ, например, этот левый защитник «Тоттенхэма» сыграл лишь 40 минут в рамках одного поединка, выйдя на замену в игре против «Вулверхэмптона» (2:2) перед самым новым годом (29 декабря).

Однако не стоит забывать, что в АПЛ Регилон приезжал в статусе звезды испанской Ла Лиги. Там Серхио успел поиграть за «Реал» и «Севилью», причем с «бланкос» становился чемпионом мира среди клубов в 2019-м, а с «нервионцами» выигрывал Лигу Европы в 2020-м. Во многом из-за этого в сентябре 2020 года «Реалу» удалось выжать в переговорах по Регилону аж 30 миллионов евро от «Тоттенхэма».

В стане «шпор» Серхио отыграл в качестве игрока основы два сезона, после чего оказался на обочине и ему начали искать варианты с арендой – «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд»… Интересно то, что несмотря на откровенно истощенные в настоящий момент оборонительные ресурсы в команде главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу все равно не очень-то и рассчитывает на Регилона. И, учитывая тот факт, что контракт испанца с лондонцами действует лишь до конца текущего сезона, в январе клубу было бы полезно найти вариант для полноценного трансфера Серхио. К слову, таковой будет очень положительной возможностью и для самого Регилона, так как позволит наконец-то попробовать полноценно перезагрузить забуксовавшую карьеру.

Бен Чилуэлл

Возраст: 28 лет
Гражданство: Англия
Клуб: «Челси»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли те времена, когда Бена Чилуэлла называли звездой английской Премьер-лиги. Что правда, для такой конкурентной лиги, как элитарный дивизион Англии, бывших звезд, пожалуй, не бывает. Просто есть игроки, которые в какой-то период времени начинают проигрывать конкуренцию.

Так и произошло с карьерой Чилуэлла. В 2016 году Бен выиграл АПЛ вместе с «Лестером», спустя четыре года за 50 миллионов евро перебрался в «Челси», а в 2021-м выиграл с «синими» Лигу чемпионов. Но затем у фулбека начались перманентные проблемы со здоровьем: то с коленом, то с подколенным сухожилием, то с крестообразными связками… Футболист был вынужден пропускать немало матчей, и в какой-то момент банально оказался больше ненужным.

Еще летом 2024-го Энцо Мареска прямо сообщил Чилуэллу и дополнительный раз подчеркнул это через СМИ, что в услугах Бена не нуждается. Однако подыскать новый клуб в прошлое трансферное окно защитник так и не смог, после чего надеялся все-таки доказать тренеру, что тот ошибается. Не получилось. По состоянию на начало года в активе Чилуэлла были лишь 45 минут, сыгранные в рамках Кубка английской лиги против «Барроу» (5:0).

В январе «Челси» готов продать Чилуэлла и даже ставит его трансфер в число приоритетных, так как клубу нужно зарабатывать деньги, чтобы соответствовать финансовым критериям лиги. Поговаривают, что виды на фулбека имеют «Вест Хэм» и «Атлетико», но проблемой для трансфера, прежде всего, является высокая зарплата Бена в стане «синих». В частности, по данным из открытых источников, Чилуэлл с окладом в 10,4 миллионов фунтов в год занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов нынешнего «Челси».

Александр Зинченко

Возраст: 28 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Арсенал»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Зинченко – это безоговорочная звезда английской Премьер-лиги, как бы его персональные хейтеры не пытались доказать обратное. Ключевой аргумент в пользу Александра – это его четыре титула победителя АПЛ, завоеванные вместе с «Манчестер Сити». Причем в стане «горожан» украинец не был беспросветным резервистом, а сыграл 128 официальных матчей за пять лет, 76 из которых – в рамках английского чемпионата.

С лета 2022-го Зинченко выступает за «Арсенал», с которым также был близок к победе в Премьер-лиге, но дожать результат «канонирам» так и не удалось. Однако после двух хороших сезонов в стане лондонцев, когда Александр был безусловным игроком основного состава, сейчас для украинца наступили отнюдь не самые светлые времена в «Арсенале». Украинцу непросто выдерживать конкуренцию с итальянцем Риккардо Калафьори, который был подписан летом 2024-го из «Болоньи» за 45 миллионов евро, да и на горизонте уже объявился 18-летний воспитанник академии «канониров» Майлз Льюис-Скелли, которому уже прочат большое будущее.

В этой связи неудивительно, что в СМИ все чаще циркулируют слухи о возможном уходе Зинченко из «Арсенала». Даже продажа в «Селтик» Кирана Тирни вряд ли существенно что-то изменит в плане перспектив в стане «канониров» для украинца. 7 матчей, которые Александру дали провести в АПЛ до нового года, – это явно не тот показатель, на который рассчитывает футболист уровня Зинченко, а потому задуматься над уходом в другой клуб действительно стоит.

Что правда, с вариантами у Зинченко пока не слишком-то и густо. Трансфер в «Фенербахче» вряд ли стоит рассматривать в 28 лет, а чего-то на порядок лучшего пока у Александра не намечается. Впрочем, никто не будет выталкивать украинца из «Арсенала» в январе, но оставаться «под крылом» у Артеты нашему соотечественнику вряд ли стоит еще и из-за слухов о резко испортившемся отношении к украинцу со стороны испанского коуча. Микеля, по данным инсайдеров, крайне возмутил «длинный язык» Зинченко, рассказавшего некоторые подробности работы испанца с командой.

Эван Фергюсон

Возраст: 20 лет
Гражданство: Ирландия
Клуб: «Брайтон»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще совсем недавно Эвана Фергюсона называли игроком, чья потенциальная трансферная стоимость вскоре превысит 100 миллионов фунтов, а по состоянию на сегодня молодой центрфорвард имеет минимум игровой практики в «Брайтоне», и всерьез задумывается над сменой команды.

После смены главного тренера в «Брайтоне» и прихода на этот пост немца Фабиана Хюрцелера, а также травмы лодыжки, которая в 2024-м оставила Фергюсона вне игры на пять месяцев, ирландец никак не может вернуть себе место основного форварда «чаек». Впереди у «Брайтона» неплохо действуют Жоржиньо Рюттер, Жоао Педро и Дэнни Уэлбек, вследствие чего Фергюсону достаются сущие крохи игрового времени. До нового года Эван сыграл всего-то 220 минут в рамках 12 поединков чемпионата, в которых ему посчастливилось отличиться только одним забитым мячом в ворота «Вулверхэмптона».

Еще в ноябре в СМИ появились слухи о желании Фергюсона покинуть «Брайтон», что мотивировано именно незначительным количеством игровой практики. Но Хюрцелер отреагировал на это в категоричной форме, дав понять, что клуб отпускать ирландца не планирует и все еще связывает с ним серьезные надежды в будущем.

В этой связи оптимальным вариантом для футболиста и «Брайтона» является аренда до конца сезона. Это позволило бы Фергюсону вернуть былые игровые кондиции и, вероятно, продолжить прогрессировать, а «чайкам» помогло бы не только оставить звездного молодого исполнителя, но и прямо сейчас не продавать никого из его конкурентов, ведь на Жоао Педро, к примеру, уже достаточно давно засматриваются «Арсенал» и «Ливерпуль».

Маркус Рэшфорд

Возраст: 27 лет
Гражданство: Англия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Оценочная стоимость на Transfermarkt: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд долгое время являлся лидером и символом современных «красных дьяволов». У него была стабильная игровая практика, и порой Маркус выдавал очень солидные в плане результативности сезоны в АПЛ, забивая то 10, то 11, а то и 17 мячей.

Однако после прихода на тренерский мостик МЮ португальца Рубена Аморима в прессе вовсю заговорили о том, что дни Рэшфорда на «Олд Траффорд» сочтены. Наставник предпочитает не бросаться громкими словами, а выражается довольно витиевато, но вот сам Маркус для себя, кажется, уже все решил, причем окончательно и бесповоротно – он хочет получить новый вызов и даже пообещал не говорить ничего плохого о «Манчестер Юнайтед», когда/если покинет этот клуб.

По слухам, на Рэшфорда претендует несколько клубов из Саудовской Аравии, а также «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико». В «Манчестер Юнайтед» готовы вести предметные переговоры о продаже Маркуса, так как хотят, помимо прочего, еще и подлатать финансовое состояние клуба, что особенно важно с учетом требований устойчивости со стороны лиги, а также возможности осуществлять входящие трансферы в январе, чего бы очень хотел Аморим.

По теме:
Брайтон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу АПЛ. Есть большая сенсация
статьи эксклюзив Александр Зинченко Серхио Регилон Бен Чилуэлл Эван Фергюсон Маркус Рэшфорд
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым
Футбол | 04 января 2025, 11:03 7
«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым
«Назвал меня обезьяной». Экс-вратарь сборной – о встрече с Ахметовым

Юрий Вирт в молодости попал под горячую руку президента «Шахтера»

Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ
Футбол | 04 января 2025, 14:10 0
Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ
Игрок Динамо – о коротком отпуске, еврокубках и битве за золото УПЛ

Караваев поделился впечатлениями от подготовки к второй части сезона

Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Бокс | 03.01.2025, 16:10
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Футбол | 03.01.2025, 23:59
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Готовятся к самому худшему. В Челси приняли решение по Мудрику
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Бокс | 04.01.2025, 03:20
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Джошуа назвал своего следующего соперника. Долгожданный супербой
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Suz
Якщо зінченко такий чудовий чого так погано грає і без голів особливо в збірній?пусте місце
Ответить
+2
ТвояМамка
зенченго
звэзда
)00)))
Ответить
+1
PUMA
Зинченко звезда АПЛ? 
Ответить
0
Burevestnik
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
03.01.2025, 03:15 11
Бокс
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
«Начали новую жизнь». Роналду определился с клубом, где будет играть
03.01.2025, 19:58
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
02.01.2025, 17:07 13
Футбол
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
02.01.2025, 21:29 3
Биатлон
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
«Нет выбора». Челси дали совет, что делать с Мудриком после допинг-скандала
02.01.2025, 08:22 12
Футбол
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем