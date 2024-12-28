Зинченко напрягся. Конкурент украинца получил похвалу от топового опорника

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс похвалил конкурента Александра Зинченко по позиции Майлза Льюиса-Скэлли:

«Майлз Льюис-Скелли может подняться на вершину, этот парень просто особенный, очень особенный».

«Для 18-летнего парня быть настолько хорошим, настолько чувствующим себя комфортно, настолько сильным – как будто его создали в лаборатории!».

«Я сказал ему это на днях, это просто смешно, насколько он хорош».

Ранее сообщалось о том, что конкурент Александра Зинченко попал в команду тура АПЛ от Whoscored.