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  4. Зинченко напрягся. Конкурент украинца получил похвалу от топового опорника
Англия
28 декабря 2024, 19:22 |
221
0

Зинченко напрягся. Конкурент украинца получил похвалу от топового опорника

Деклан Райс высоко оценивает талант Майлза Льюиса-Скэлли

28 декабря 2024, 19:22 |
221
0
Зинченко напрягся. Конкурент украинца получил похвалу от топового опорника
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скэллли

Английский полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс похвалил конкурента Александра Зинченко по позиции Майлза Льюиса-Скэлли:

«Майлз Льюис-Скелли может подняться на вершину, этот парень просто особенный, очень особенный».

«Для 18-летнего парня быть настолько хорошим, настолько чувствующим себя комфортно, настолько сильным – как будто его создали в лаборатории!».

«Я сказал ему это на днях, это просто смешно, насколько он хорош».

Ранее сообщалось о том, что конкурент Александра Зинченко попал в команду тура АПЛ от Whoscored.

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Арсенал Лондон Деклан Райс Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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