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Англия
28 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:57
274
0

Конкурент Зинченко и партнер Забарного. Известна команда тура АПЛ Whoscored

Дин Хейсен и Майлз Льюис-Скэлли получили признание от статистического портала

28 декабря 2024, 18:20 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:57
274
0
Конкурент Зинченко и партнер Забарного. Известна команда тура АПЛ Whoscored
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Статистический портал WhoScored поделился символической сборной 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

В нее попал и партнер Ильи Забарного по центру обороны «Борнмута» Дин Хейсен с оценкой 8.11, и конкурент Александра Зинченко по левому флангу обороны «Арсенала» Майлзу Льюису-Скэлли с оценкой 7.61.

Из звездных футболистов в команду попали Мохамед Салах, Александер Исак, Коул Палмер и Коди Гакпо. Лучшим игроком недели является Матеус Кунья с оценкой 9.33.

Ранее сообщалось о том, что партнер Ильи Забарного привлекает внимание мадридского «Реала».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored Дин Хёйсен Бернд Лено Мурилло дос Сантос Аарон Ван-Биссака Коул Палмер Жоэлинтон Матеус Кунья Мохамед Салах Александер Исак Коди Гакпо символическая сборная
Данііл Киріяка Источник: WhoScored
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