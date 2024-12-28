Конкурент Зинченко и партнер Забарного. Известна команда тура АПЛ Whoscored

Статистический портал WhoScored поделился символической сборной 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

В нее попал и партнер Ильи Забарного по центру обороны «Борнмута» Дин Хейсен с оценкой 8.11, и конкурент Александра Зинченко по левому флангу обороны «Арсенала» Майлзу Льюису-Скэлли с оценкой 7.61.

Из звездных футболистов в команду попали Мохамед Салах, Александер Исак, Коул Палмер и Коди Гакпо. Лучшим игроком недели является Матеус Кунья с оценкой 9.33.

Ранее сообщалось о том, что партнер Ильи Забарного привлекает внимание мадридского «Реала».