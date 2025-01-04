Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца

По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что недавно им удалось подписать молодого украинского вратаря Владислава Крапивцова.

Скорее всего, зимой игрока не отправят в аренду в другую команду и он будет работать с молодежкой, а также подключаться к тренировкам первой команды.

Указано, что с нового сезона в команде ожидают, что Крапивцов сможет конкурировать с основным вратарем Пауло Гассанигой за статус первого номера.

Пока что в команде позитивно оценивают работу Владислава на тренировках.