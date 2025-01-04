Испания04 января 2025, 16:52 |
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Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца
Крапивцов получит свой шанс
04 января 2025, 16:52 |
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По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что недавно им удалось подписать молодого украинского вратаря Владислава Крапивцова.
Скорее всего, зимой игрока не отправят в аренду в другую команду и он будет работать с молодежкой, а также подключаться к тренировкам первой команды.
Указано, что с нового сезона в команде ожидают, что Крапивцов сможет конкурировать с основным вратарем Пауло Гассанигой за статус первого номера.
Пока что в команде позитивно оценивают работу Владислава на тренировках.
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