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  4. Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца
Испания
04 января 2025, 16:52 |
880
0

Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца

Крапивцов получит свой шанс

04 января 2025, 16:52 |
880
0
Не аренда. Жирона рассчитывает на молодого украинца
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что недавно им удалось подписать молодого украинского вратаря Владислава Крапивцова.

Скорее всего, зимой игрока не отправят в аренду в другую команду и он будет работать с молодежкой, а также подключаться к тренировкам первой команды.

Указано, что с нового сезона в команде ожидают, что Крапивцов сможет конкурировать с основным вратарем Пауло Гассанигой за статус первого номера.

Пока что в команде позитивно оценивают работу Владислава на тренировках.

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Владислав Крапивцов Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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