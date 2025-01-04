Его не остановить. Палмер снова забил в АПЛ, суперигра Санчо

В матче чемпионата Англии против Кристал Пэлас гол на 14-й минуте забил Коул Палмер, который добрался до отметки в 13 голов в нынешнем сезоне АПЛ.

Плюс у хавбека 6 ассистов.

Больше в чемпионате забили только Мохамед Салах (17) и Эрлинг Холанд (14). В 2024 году Палмер установил клубный рекорд по голам за календарный год (26).

Отмечается, что Коул забил после классных действий вингера Джейдона Санчо, который здорово разобрался с соперниками на фланге.