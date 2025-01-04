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Англия
04 января 2025, 17:22 | Обновлено 04 января 2025, 17:57
312
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 17:22 | Обновлено 04 января 2025, 17:57
312
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».

Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил автогол на 10-й минуте поединка. В конце первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество команды.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 (матч продолжается)

Голы: Цоуфал, 10 (автогол)

ГОЛ! 1:0 Цоуфал, 10 (автогол)

ГОЛ! 2:0 Холанд, 42

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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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