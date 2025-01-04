Англия04 января 2025, 17:22 | Обновлено 04 января 2025, 17:57
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Манчестер Сити – Вест Хэм. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
04 января 2025, 17:22 | Обновлено 04 января 2025, 17:57
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4 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом».
Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал забил автогол на 10-й минуте поединка. В конце первого тайма Эрлинг Холанд удвоил преимущество команды.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января
Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 (матч продолжается)
Голы: Цоуфал, 10 (автогол)
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