Бразильский полузащитник Руха пройдет просмотр в Шахтёре
У Эдсона Фернандо завершилась аренда в Мексике
26-летний бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в донецком «Шахтере».
Как сообщает издание «Футбол 24», игрок в ближайшее время присоединится к горнякам и постарается впечатлить своей игрой тренерский штаб Марино Пушича.
Эдсон Фернандо первую часть чемпионата провел в составе мексиканского «Хуареса» на правах аренды. За это время он сыграл 13 матчей.
Отмечается, что ранее Фернандо высказывал нежелание играть в Украине по разным причинам, однако интерес со стороны украинского гранда может убедить его остаться.
Фернандо перешел в «Рух» в январе 2022 года. Его предыдущим клубом была «Байя». После начала войны в Украине он искал варианты аренды, играл за «Атлетико Гойяненсе».
Ранее стало известно, что в донецкий «Шахтер» после аренды вернулся Кевин Келси.
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