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Украина. Премьер лига
06 января 2025, 17:00 | Обновлено 06 января 2025, 18:06
1620
3

Бразильский полузащитник Руха пройдет просмотр в Шахтёре

У Эдсона Фернандо завершилась аренда в Мексике

06 января 2025, 17:00 | Обновлено 06 января 2025, 18:06
1620
3
Бразильский полузащитник Руха пройдет просмотр в Шахтёре
ФК Рух. Эдсон Фернандо

26-летний бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в донецком «Шахтере».

Как сообщает издание «Футбол 24», игрок в ближайшее время присоединится к горнякам и постарается впечатлить своей игрой тренерский штаб Марино Пушича.

Эдсон Фернандо первую часть чемпионата провел в составе мексиканского «Хуареса» на правах аренды. За это время он сыграл 13 матчей.

Отмечается, что ранее Фернандо высказывал нежелание играть в Украине по разным причинам, однако интерес со стороны украинского гранда может убедить его остаться.

Фернандо перешел в «Рух» в январе 2022 года. Его предыдущим клубом была «Байя». После начала войны в Украине он искал варианты аренды, играл за «Атлетико Гойяненсе».

Ранее стало известно, что в донецкий «Шахтер» после аренды вернулся Кевин Келси.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Lesovij7
Ахах кроты когда слышат бразилец летят как мухи на говно
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+3
Фанькин кот
Этот вряд ли подойдёт. А вот Кевин Келси пусть остаётся, толковый парень.
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0
Lulinnha
Ну как так можно когда игрок на контракте у одного клуба но проходит осмотр в другом ? 
Так только колхозной упл..... 
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0
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