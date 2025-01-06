Бразильский полузащитник Руха пройдет просмотр в Шахтёре

26-летний бразильский полузащитник «Руха» Эдсон Фернандо пройдет просмотр в донецком «Шахтере».

Как сообщает издание «Футбол 24», игрок в ближайшее время присоединится к горнякам и постарается впечатлить своей игрой тренерский штаб Марино Пушича.

Эдсон Фернандо первую часть чемпионата провел в составе мексиканского «Хуареса» на правах аренды. За это время он сыграл 13 матчей.

Отмечается, что ранее Фернандо высказывал нежелание играть в Украине по разным причинам, однако интерес со стороны украинского гранда может убедить его остаться.

Фернандо перешел в «Рух» в январе 2022 года. Его предыдущим клубом была «Байя». После начала войны в Украине он искал варианты аренды, играл за «Атлетико Гойяненсе».

Ранее стало известно, что в донецкий «Шахтер» после аренды вернулся Кевин Келси.