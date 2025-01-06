Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Карпаты и Рух еще не решили трансферные вопросы
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 17:18 | Обновлено 06 января 2025, 17:46
748
0

Источник: Карпаты и Рух еще не решили трансферные вопросы

Все еще нет информации, кто конкретно сменит команду

06 января 2025, 17:18 | Обновлено 06 января 2025, 17:46
748
0
Источник: Карпаты и Рух еще не решили трансферные вопросы
ФК Рух

По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» и «Рух» пока не определились, сколько игроков перейдут в состав команды Владислава Лупашко.

Источники Вацко говорят, что из «Руха» могут уйти до семи футболистов, однако конкретики по количеству игроков все еще нет.

Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.

И нет информации, учитывается ли мнение Лупашко по поводу исполнителей, которые ему нужны.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Правый защитник Манчестер Сити продолжит карьеру в Вердере
Бесплатный трансфер. Реалу предложили одного из лучших защитников
Защитник молодежки победителя еврокубка. К Динамо присоединится талант
трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Рух Львов Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
Бокс | 05 января 2025, 16:10 0
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника

Смотрите новое видео на YouTube-канале

Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Футбол | 06 января 2025, 06:23 2
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед

Красные удерживают лидерство в чемпионате Англии с 46 очками

ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
Футбол | 06.01.2025, 15:39
ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство
Футбол | 06.01.2025, 10:17
Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство
Претенденты на скудетто: Аталанта может замахнуться на чемпионство
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Футбол | 05.01.2025, 22:51
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
05.01.2025, 15:54 2
Футбол
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 3
Футбол
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 4
Бокс
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
Все решено. Реал попрощается со своей суперзвездой уже летом
05.01.2025, 10:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем