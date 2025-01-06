Украина. Премьер лига06 января 2025, 17:18 | Обновлено 06 января 2025, 17:46
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Источник: Карпаты и Рух еще не решили трансферные вопросы
Все еще нет информации, кто конкретно сменит команду
06 января 2025, 17:18 | Обновлено 06 января 2025, 17:46
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По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» и «Рух» пока не определились, сколько игроков перейдут в состав команды Владислава Лупашко.
Источники Вацко говорят, что из «Руха» могут уйти до семи футболистов, однако конкретики по количеству игроков все еще нет.
Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.
И нет информации, учитывается ли мнение Лупашко по поводу исполнителей, которые ему нужны.
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