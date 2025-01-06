Источник: Карпаты и Рух еще не решили трансферные вопросы

По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» и «Рух» пока не определились, сколько игроков перейдут в состав команды Владислава Лупашко.

Источники Вацко говорят, что из «Руха» могут уйти до семи футболистов, однако конкретики по количеству игроков все еще нет.

Команды еще не вышли из отпуска, а владельцы пока окончательно не достигли договоренности по объединению двух клубов, однако у сторон есть время до конца сезона.

И нет информации, учитывается ли мнение Лупашко по поводу исполнителей, которые ему нужны.